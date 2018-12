Le séminaire « Vitrine du partenariat scolaire Vietnam-Australie » le 30 novembre à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – « Vitrine du partenariat scolaire Vietnam-Australie » était le thème d’un séminaire organisé vendredi 30 novembre à Ho Chi Minh-Ville par la Commission australienne du commerce et de l’investissement (Austrade) et le Service municipal de l’Éducation et de la Formation.

Soulignant les potentialités de coopération bilatérale dans l’éducation, Mme Karen Lanyon, consule générale d’Australie à Ho Chi Minh-Ville a estimé que l’Australie était l’une des premières destinations des étudiants vietnamiens grâce à son enseignement de haute qualité et reconnue dans le monde entier.



Nguyen Van Hieu, chef adjoint du Service municipal de l’Éducation et de la Formation a tenu en haute estime les résultats des activités d’échange et de coopération entre les États australiens et Ho Chi Minh-Ville, notamment dans l’organisation des cours de formation à différents niveaux, ceux de formation professionnelle et ceux d’entraînement en faveur des enseignants et cadres des écoles vietnamiennes.

Les autorités municipales souhaitent renforcer la coopération avec l’Australie dans l’éducation, exploiter de nouvelles potentialités de coopération pour améliorer la qualité de l’enseignement, des programmes d’éducation, développer les capacités des étudiants et accélérer l’intégration internationale du secteur de l’éducation et de la formation de Ho Chi Minh-Ville en particulier et du Vietnam en général, a –t-il ajouté. -VNA