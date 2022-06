Le ministre des Transports Nguyên Van Thê et l'ambassadrice d'Australie au Vietnam, Robyn Mudie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le ministre des Transports Nguyên Van Thê qui a reçu mercredi 15 juin à Hanoi, l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Robyn Mudie, s’est félicité des résultats de la coopération bilatérale dans le domaine des transports.



Le responsable a remercié le Programme australien d’assistance technique au secteur du transport (Aus4Transport) pour son aide d’une valeur de 30 millions de dollars australiens accordé au Vietnam.



Il a souhaité recevoir une assistance et une coopération plus efficaces de la part de l’ambassade d’Australie dans le secteur des transports, en particulier dans la construction d’infrastructures de transport et le développement de la logistique.



Le ministre Nguyên Van Thê a espéré que l’Australie augmente son soutien aux unités de transport au Vietnam en termes de formation des ressources humaines.



L’ambassadrice Robyn Mudie s’est dit fière des résultats dans la coopération entre les deux parties dans le domaine des transports, dont des projets de construction routière dans les provinces dans le Nord et les Hauts Plateaux du Centre.



L’Australie a financé et mobilisé plus de 500 millions de dollars auprès des banques multilatérales pour ces programmes, a indiqué la diplomate qui terminera bientôt son deuxième mandat au Vietnam.



Elle a souhaité que l’ambassade d’Australie au Vietnam et le ministère vietnamien des Transport coopèrent plus étroitement dans les investissements dans les infrastructures de transport, la logistique, l’environnement et la formation, ajoutant que l’Australie s’engage à soutenir davantage le Vietnam. –VNA