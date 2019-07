La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan. Photo: VNA



Hanoi, 5 juillet (VNA) – Le Vietnam tient en haute estime le développement de la coopération avec des partenaires traditionnels, dont l’Arménie qui a accordé au Vietnam un grand soutien et une aide précieuse dans la lutte pour la défense nationale d’hier et l’œuvre d’édification nationale d’aujourd’hui.

C’est ce qu’a déclaré la présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan lors d’une entrevue, le 6 juillet à Hanoï, avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, en visite officielle au Vietnam.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié les bonnes relations d’amitié entre le Vietnam et l’Arménie, ainsi leur soutienlors des forums internationaux et au sein de l’Organisation des Nations unies (ONU).

La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a affirmé que malgré le bon développement des liens politiques et diplomatiques entre le Vietnam et l’Arménie, les échanges de délégations restaient limités, leurs relations économiques – commerciales et de l’investissement étaient modestes, n'étant pas à la hauteur des potentiels des deux nations.

Elle a espéré que lors de la prochaine session du Comité intergouvernemental Vietnam – Arménie, les deux parties examineront et sonderont des mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment les échanges de délégations de tous les échelons pour stimuler la coopération dans le commerce et l’investissement.

L'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne est entré officiellement en vigueur en 2016 et les deux pays ont crée le Comité intergouvernemental Vietnam-Arménie sur la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et des sciences et technologies. En plus, le Vietnam et l’Union européenne ont également signé un accord de libre-échange.

Sur cette base, la présidente de l’AN du Vietnam a demandé aux deux parties de profiter pleinement des mécanismes existants pour renforcer les liens bilatéraux dans le commerce et l’investissement.

Partageant les mêmes opinions que la présidente de l’AN du Vietnam, le Premier ministre Nikol Pashinyan a exprimé l’espoir que lors de la prochaine session du Comité intergouvernemental Vietnam-Arménie, les deux pays trouveraient et saisiraient de nouvelles opportunités pour améliorer l’efficacité de la coopération entre les deux gouvernements, les deux organes législatifs, des entreprises et des localités.

Il a noté que la 2e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Arménie et le Forum d’affaires entre les deux pays auraient lieu en octobre prochain à Yerevan.

Il a également annoncé les résultats de l’entretien avec le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, lors duquel les deux dirigeants se sont mis d'accord sur des orientations et des mesures visant à promouvoir la coopération multiforme entre les deux pays à l'avenir.

En outre, l’Arménie a abordé la possibilité de simplifier les formalités de délivrance de visa pour les citoyens vietnamiens, ce pourrait stimuler la coopération bilatérale dans le tourisme. L’Arménie veut également coopérer avec le Vietnam dans la défense, les hautes technologies, a-t-il déclaré, ajoutant que ces efforts aideraient à resserrer les liens bilatéraux dans l’économie et le commerce.

Le Premier ministre arménien a souligné que cette visite était aussi une bonne occasion pour renforcer les relations parlementaires entre les deux nations.

De son côté, Nguyen Thi Kim Ngan a affirmé que l’AN du Vietnam intensifierait la coopération avec son homologue arménien au sein des forums régionaux et multilatéraux et lors de l’Assemblée de l'Union interparlementaire (IPU), outre la discussion des points de vue et la consultation mutuelle sur des questions d’intérêt commun. –VNA