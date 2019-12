Hanoi (VNA) – Une délégation du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son président Hà Ngoc Chiên, a eu une séance de travail avec le ministère sud-africain de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles, dans le cadre de sa visite de travail du 2 au 6 décembre en Afrique du Sud.

Le président du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale du Vietnam, Hà Ngoc Chiên (à droite) et le directeur général du Département des affaires traditionnelles du ministère sud-africain de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles, Mashwahle Diphofa. Photo : VNA

Les deux parties ont échangé des informations sur la structure, l’organisation, les fonctions, les tâches et les attributions des agences gouvernementales chargées des minorités ethniques, la situation socio-économique des minorités ethniques, des catégories de personnes désavantagées, le développement économique, éducationnel et culturel, l’attraction des investissements et la réduction de la pauvreté dans les régions de minorités ethniques.Mashwahle Diphofa, directeur général du Département des affaires traditionnelles du ministère sud-africain de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles, a affirmé que l’Afrique du Sud est un État démocratique, sans discrimination et respectueux de la diversité, et que sa Constitution se fasse la garante d’une société égalitaire, interdisant toute discrimination et protégeant les droits de l’homme, les droits politiques et sociaux des citoyens.Le président du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale du Vietnam, Hà Ngoc Chiên, remercié la partie sud-américaine pour les informations utiles aux décideurs vietnamiens, affirmant que l’État vietnamien est un État uni de toutes les 54 ethnies vivant ensemble sur le territoire vietnamien et qu’il applique la politique préconisant l’égalité, la solidarité et l’entraide mutuelle entre les ethnies.La délégation vietnamienne a rendu une visite de travail le 2 décembre à l’ambassade du Vietnam en Afrique du Sud. Elle devra travailler les 4 et 5 décembre avec l’Assemblée nationale de l’Afrique du Sud et de l’administration du Cap, dans la province du Cap occidental. – VNA