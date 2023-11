Entretien entre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le vice-président de la République turque Cevdet Yilmaz. Photo : VNA

Ankara, 29 novembre (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le vice-président de la République turque Cevdet Yilmaz ont convenu de la nécessité d'intensifier les activités de coopération économique pratiques et efficaces afin de porter bientôt le commerce bilatéral à 4 milliards de dollars, lors de leurs entretiens à Ankara le 29 novembre.Cevdet Yilmaz a qualifié la visite officielle de Pham Minh Chinh, la première d'un Premier ministre vietnamien en Turquie, d'événement d'importance historique puisqu'elle a lieu à l'occasion du 45e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (1978-2023).Il a affirmé que la Turquie considère le Vietnam comme l'un des partenaires prioritaires de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, de la défense, de la sécurité et du tourisme.Pham Minh Chinh a exprimé sa joie face aux réalisations socio-économiques obtenues récemment par la Turquie, notamment son adhésion au G20 et son rôle et son influence croissants dans la région, estimant que la Turquie continuera de se développer davantage dans les temps à venir, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays.Les deux parties se sont informées de la situation politique et socio-économique de leurs pays respectifs et ont échangé leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun.Tous deux ont affirmé leur désir et leur détermination de promouvoir l'amitié et la coopération multiforme entre les deux pays pour le bien de leurs peuples, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement dans les deux régions et dans le monde, dans le but d'améliorer rapidement les relations dans un avenir proche.Ils sont convenus de consolider et de renforcer davantage les bonnes relations politiques et diplomatiques, ainsi que la coopération entre les deux partis au pouvoir, de se coordonner et de se soutenir mutuellement dans les forums et organisations internationaux et d'augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau.Pham Minh Chinh a invité Cevdet Yilmaz à effectuer une visite officielle au Vietnam en 2024, ce qui, selon lui, devrait contribuer à porter la coopération bilatérale à un nouveau sommet. Cevdet Yilmaz a accepté l'invitation avec plaisir et espérait pouvoir bientôt faire la visite.Le Premier ministre a déclaré à son hôte que la Croix-Rouge vietnamienne continuerait d'envoyer 14,6 milliards de dongs (601.566 dollars) collectés par des individus et des organisations dans le pays pour aider le peuple turc à surmonter les conséquences du tremblement de terre de février.Cevdet Yilmaz a apprécié le soutien du gouvernement et du peuple vietnamiens à la Turquie pour faire face aux conséquences des catastrophes naturelles et a affirmé que la Turquie était prête à aider le Vietnam face aux difficultés. La partie turque a également remercié le Vietnam d'avoir approuvé l'ouverture du consulat général de Turquie à Hô Chi Minh-Ville.En ce qui concerne la coopération économique, Cevdet Yilmaz a déclaré qu'elle se développait de manière positive, vers une manière plus équilibrée. Pour renforcer les relations commerciales, les deux parties ont convenu d'ouvrir leurs portes à leurs produits agricoles respectifs et à ceux de leurs atouts, d'accélérer les négociations sur l'accord de libre-échange lors de la huitième réunion de la Commission économique conjointe et d'augmenter les vols de fret.Dans le domaine du Halal, la Turquie s'est engagée à aider le Vietnam à développer l'industrie, contribuant ainsi à augmenter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral.Pham Minh Chinh a souligné que la Turquie était le plus grand investisseur vietnamien du Moyen-Orient, avec un capital social total de près d'un milliard de dollars, et a promis toutes les conditions possibles pour que les groupes et entreprises turcs investissent dans ce pays d'Asie du Sud-Est dans des domaines prioritaires tels que la production industrielle, l’agriculture technologique, la consommation, l’économie verte et l’innovation.Cevdet Yilmaz a salué le succès de Vietur, un consortium dirigé par une entreprise turque, dans le projet de l'aéroport international de Long Thanh et a exprimé le souhait que les parties fassent davantage d'efforts pour améliorer l'efficacité de la coopération en matière d'investissement dans les temps à venir.Les deux parties sont également convenues de renforcer la coopération dans l'industrie de défense, d'intensifier l'échange d'informations et de renforcer la collaboration dans la lutte contre la criminalité, la formation technique et le partage d'expériences dans les efforts de recherche, de sauvetage et de secours.Concernant la coopération touristique, les deux dirigeants sont convenus de promouvoir l'échange d'informations, de participer aux grands événements touristiques internationaux dans leurs pays respectifs et d'envisager de simplifier les procédures de visa pour faciliter davantage les voyages.Les deux parties se sont déclarées prêtes à partager leurs connaissances, à accroître les échanges et à favoriser la coopération dans d'autres domaines potentiels tels que l'agriculture, les énergies renouvelables, la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique.Pham Minh Chinh a proposé que la partie turque envisage d'employer davantage de travailleurs vietnamiens dans des projets avec des entreprises turques comme entrepreneurs.Les deux hommes ont convenu de tenir la prochaine réunion de la Commission économique mixte au premier trimestre 2024 pour examiner et éliminer les obstacles à des projets de coopération spécifiques, accélérer les négociations et signer d'importants documents de coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, du travail et de l'agriculture.