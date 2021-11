Photo: VNA

Moscou (VNA) - Une table ronde sur le thème "Moscou - Hanoï : Perspectives de coopération économique, scientifique et technique" a eu lieu le 11 novembre à Moscou, réunissant de grandes entreprises vietnamiennes et russes opérant dans les domaines pharmaceutique et médical.

L'événement visait à partager des expériences et à discuter des opportunités de coopération technologique dans la lutte contre le COVID-19.

S'exprimant lors de la table ronde, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a souligné l'importance de l'événement en matière de coopération internationale contre la pandémie de COVID-19, qui est en train de faire des ravages au Vietnam et en Russie.

Le diplomate vietnamien a hautement apprécié les résultats importants obtenus par la Russie dans la recherche, le développement, la production de vaccins et de médicaments pour traiter le COVID-19, soulignant que les deux pays ont travaillé en étroite collaboration efficace dans la lutte contre la crise sanitaire.

Les représentants d'entreprises ont présenté les atouts en matière de production, d'approvisionnement, de transfert de technologie de médicaments, de vaccins et d'équipements médicaux ainsi que la possibilité d'élargir la coopération et de développer le marché.

Pour sa part, Duong Hoang Minh, conseiller commercial du Vietnam en Russie a déclaré que les entreprises vietnamiennes et russes avaient un grand potentiel de coopération dans la production et la fourniture de vaccins ainsi que de médicaments pour traiter le COVID-19. En particulier, le Vietnam peut être une plaque tournante pour la production et la fourniture de médicaments à d'autres pays d'Asie du Sud-Est.

Il a noté qu'au cours des 10 premiers mois de cette année, les exportations russes de produits pharmaceutiques vers le Vietnam ont atteint 39 millions de dollars, apportant une contribution significative au commerce bilatéral entre les deux pays.

La table ronde s'est clôturée par la cérémonie de signature des protocoles d'accord (MoU) entre la société vietnamienne Biopharma et celle russe Sistema Biotech, et entre T&T Group du Vietnam et Bronemed de la Russie.-VNA