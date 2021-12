Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang (droite), et l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady S. Bezdetko. Photo : baoquocte.vn



Hanoï (VNA) – Le 8 décembre à l’après-midi, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, a reçu l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady S. Bezdetko. Ils ont discuté de la coopération entre leurs pays au sein des forums onusiens.



Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant le développement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie, lequel avait été clairement démontré par la récente visite officielle en Russie du président Nguyen Xuan Phuc.



Le vice-ministre Dang Hoang Giang a déclaré apprécier la coopération entre les deux pays lors des forums multilatéraux, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, contribuant à aider le Vietnam à mener à bien son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies 2020-2021. Il a suggéré que les deux parties poursuivent cet esprit pour contribuer conjointement au règlement des problèmes de la communauté internationale, en particulier dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales, et pour promouvoir la mise en œuvre de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international.



L'ambassadeur de Russie a déclaré apprécier la similitude de points de vue et de politiques entre les deux pays, ainsi que la confiance, la franchise et la transparence entre eux lors des discussions sur les droits de l'homme et d'autres questions importantes au sein des Nations Unies. Il a remercié le Vietnam pour son soutien à plusieurs initiatives de la Russie au sein des forums internationaux.



Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges et les dialogues pour améliorer la compréhension mutuelle sur les questions d'intérêt commun et la coopération dans d'autres domaines.-VNA