Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 17 octobre le sénateur australien Tim Ayres, ministre du Commerce et aussi ministre de la Fabrication, en visite de travail au Vietnam.

a revue lao Anou Mai (Nouveau Horizon) a rendu hommage à la solidarité et à l’amitié de longue date entre le Vietnam et le Laos cultivées par les générations de leurs dirigeants et de leurs peuples.