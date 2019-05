Prague, 29 mai (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Ho Minh Tuan, a eu une séance de travail le 28 mai à Prague avec le président de la Confédération de l'Industrie et des Transports de la République tchèque, Jaroslav Hanak, pour évaluer l'application des accords économiques signés entre les deux pays.

Séance de travail entre l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Ho Minh Tuan et le président de la Confédération de l'Industrie et des Transports de la République tchèque, Jaroslav Hanak. Photo : VNA

Lors de la rencontre, l'ambassadeur Ho Minh Tuan avait demandé à la partie tchèque de coordonner étroitement avec les agences compétentes du Vietnam la concrétisation des accords bilatéraux signés lors de la visite officielle du Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, en République tchèque en avril dernier.Le diplomate vietnamien a estimé que dans les temps à venir, les deux pays organiseront des événements significatifs pour célébrer des 70 ans de l’établissement des relations diplomatiques (1950-2020), notamment pour la prochaine visite du Premier ministre tchèque Andrej Babis au Vietnam.Pour sa part, Jaroslav Hanak a dévoilé que plusieurs délégations des ministères et des secteurs de son pays se rendraient au Vietnam pour rechercher des possibilités de coopération, principalement dans les domaines de l'environnement et de l'énergie.Le ministre tchèque de l'Environnement se rendra notamment à la fin de 2019 et, comme prévu, les deux parties discuteront de la gestion des sources d'eau et du traitement des déchets. - VNA