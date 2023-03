Prague (VNA) - Une délégation de l’ambassade du Vietnam en République tchèque a récemment visité la ville tchèque de České Budějovice pour promouvoir les échanges et la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la culture et du tourisme.

L’ambassadeur du Vietnam en République tchèque Thai Xuân Dung avec Dagmar Škodová Parmová, maire de la ville tchèque de České Budějovice. Photo: VNA

Lors d’une séance de travail avec le recteur de l’Université locale de Bohême du Sud (USB) Bohumil Jirousek, l’ambassadeur Thai Xuân Dung a salué la collaboration de l’établissement avec ses partenaires vietnamiens tels que l’Université Tôn Duc Thang, l’Université de technologie de Hô Chi Minh Ville, l’Université de Cuu Long et l’Université des pêches de Nha Trang dans le développement et la gestion des pêches et la gestion des ressources en eau.



Il a proposé que l’USB renforce son travail conjoint avec les universités vietnamiennes dans la recherche scientifique sur la transformation numérique, la transition verte, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et la réponse au changement climatique. Il a également suggéré que l’université accorde des bourses aux étudiants vietnamiens performants.



