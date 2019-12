Hanoi (VNA) – Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Trân Quôc Khanh a eu un dialogue à Hanoi avec les représentants de l’ambassade de la République de Corée au Vietnam et de l'Association des entreprises sud- coréennes au Vietnam (Korcham).

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Trân Quôc Khanh et les représentants de l'Associationdes entreprises sud- coréennes au Vietnam. Photo. VNA

Ce dialogue avait pour but de discuter pour réaliser l'objectif du programme d'action selon lequel les deux pays visent à porter à 100 milliards de dollars les échanges commerciaux bilatéraux d’ici 2020.

Trân Quôc Khanh, a déclaré qu’en 2019, dans le contexte de l'économie mondiale qui connaît de nombreuses fluctuations, le commerce bilatéral des deux pays a augmenté mais la vitesse a montré des signes de ralentissement, tout en affirmant que les deux pays sont déterminés à atteindre les objectifs fixés.

Il a fait savoir que le commerce bilatéral a atteint 70 milliards de dollars grâce à l'investissement d'entreprises sud-coréennes au Vietnam.

Kim Dong Bae, ministre conseiller de l’ambassade de la République de Corée au Vietnam a déclaré que pour atteindre cet objectif, les deux parties doivent accorder plus d'attention aux projets de coopération en matière d'investissement.

La République de Corée souhaite voir le gouvernement vietnamien faciliter de nouveaux projets d'investissement sur son sol, a-t-il ajouté.



Wohn Jun Young, directeur de l’Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l’investissement (Kotra) a déclaré qu'il est prévu qu'au cours du premier semestre de 2020, son bureau à Hanoi établira un centre de coopération Vietnam – République de Corée, dans le but de résoudre les difficultés des entreprises sud-coréennes au Vietnam et les soutiendra dans la mise en œuvre de projets de responsabilité sociale.

KOTRA Hanoi souhaite également recevoir le soutien du ministère de l'Industrie et du Commerce dans la mise en œuvre de ces projets, a-t-il souligné.

Le vice-ministre Trân Quôc Khanh a fait savoir que des questions concernant les ressources humaines, le soutien aux petites et moyennes entreprises de la République de Corée ont été confiées au ministre de l'Industrie et du Commerce. Toutes ces questions seront rassemblées dans le plan d'action que le ministère de l'Industrie et du Commerce élabore. Ce plan d’action devrait être achevé avant janvier 2020.

Il a suggéré que le gouvernement sud coréen ait une politique plus ouverte sur les exportations du Vietnam vers ce marché. -VNA