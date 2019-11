Busan (VNA) – La Sécurité sociale du Vietnam (VSS) et le Korea Workers’ Compensation & Welfare Service (KCOMWEL) ont signé le 26 novembre à Busan, en République de Corée, un protocole d’accord de coopération pour la période 2020-2025.

La vice-ministre et directrice générale de la VSS, Nguyên Thi Minh, et le président de la KCOMWEL, Shim Kyung Woo, lors de la cérémonie de signature. Photo: NDEL

Signé par la vice-ministre des Finances et directrice générale de la VSS, Nguyên Thi Minh, et le président de la KCOMWEL, Shim Kyung Woo, ce texte marque un nouveau jalon important dans la coopération bilatérale à la mise en œuvre des politiques de sécurité sociale, notamment en matière d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles.Cet événement s’inscrivait en marge de la participation du Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc au Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée, au premier Sommet Mékong-République de Corée, de sa visite officielle en République de Corée du 24 au 28 novembre.La VSS, en tant que présidente de l’Association de la sécurité sociale de l’ASEAN (ASSA) en 2018 -2019, de l’Asian Workers’ Compensation Association (AWCA), membre officiel et unique au Vietnam de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), promouvra son rôle de passerelle entre la KCOMWEL et d’autres partenaires, a déclaré Nguyên Thi Minh.La VSS et la KCOMWEL entretiennent leur coopération depuis environ dix ans. L’institution sud-coréenne administre l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles sous la tutelle du ministère sud-coréen de l’Emploi et du Travail et a étendu son champ d’activité au service médical en 2010 en créant ses propres institutions médicales. – VNA