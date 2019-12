Hanoi, 25 décembre (VNA) - Le ministre de l'Intérieur, Le Vinh Tan, et le président de la Fondation sud-coréenne (KF) Lee Geun ont signé le 25 décembre à Hanoi un protocole d'accord sur le partage d'expériences et l'échange de jeunes au cours de la période 2020-2024.

Photo : VNA

Le protocole d'accord vise à faciliter la mise en place d'un cadre d'accords de coopération entre les deux parties.

Selon le document, les délégations des deux parties partageront leur expérience en matière de leadership, de gestion, d'élaboration et d'application de politiques de développement socio-économique et de la jeunesse, de réduction de la pauvreté, de construction de zones de Nouvelle ruralité et de développement d'une agriculture intelligente.



Ils visiteront également les agences, les modèles économiques et les sites de reliques, et s'engageront dans des échanges culturels.

Selon le ministre Le Vinh Tan, il y a six ans, les deux parties ont signé un protocole d'accord similaire dans le cadre d'un projet qui a sélectionné 600 excellents jeunes intellectuels pour travailler comme vice-présidents des comités populaires communaux dans 64 quartiers pauvres du Vietnam.

Au cours des dernières années, cinq délégations vietnamiennes ont été envoyées en République de Corée pour apprendre de l'expérience du pays en matière de réduction de la pauvreté et de construction de la zone de Nouvelle ruralité, a-t-il déclaré.

Il a appelé la Fondation sud-coréenne à créer les conditions permettant aux délégations vietnamiennes de visiter la République de Corée et a souhaité la bienvenue à celles de la nation d'Asie de l'Est.

Pour sa part, Lee Geun a exprimé son espoir qu'à travers des voyages au Vietnam, les jeunes sud-coréens comprendront mieux la culture, la terre et le peuple vietnamiens.

La République de Corée créera les meilleures conditions possibles pour l'étude des délégations vietnamiennes dans le pays, a-t-il promis.-VNA