La cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération entre le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, et le ministère sud-coréen du Travail et de l'Emploi. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, et le ministère sud-coréen du Travail et de l'Emploi ont signé le 29 août à Hanoï un protocole d’accord de coopération bilatérale dans le domaine du travail et de l’emploi.

Aux termes de ce document, les deux ministères fixent l’objectif d’établir dans cinq années un cadre bilatéral pour améliorer l’efficacité de la planification politique dans les domaines du travail, de la formation professionnelle, de la sécurité au travail, de la gestion des travailleurs et du développement des ressources humaines.

Les deux ministères ont signés certains accords bilatéraux tels que l'accord de reconnaissance des travailleurs coréens en tant qu’expert pour travailler au Vietnam ; l’accord sur la mise en œuvre de la loi sur l'emploi, et un accord de coopération dans la mise en œuvre du projet d’assistance technique du réseau d'information sur le service de l'emploi au Vietnam dans trois ans de 2017 à 2019.

Lors de la cérémonie de signature, le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Le Tan Dung a insisté sur le développement heureux des relations entre le Vietnam et la République de Corée dans la politique, l’économie, le commerce, l’investissement, l’aide publique au développement, le tourisme et le travail.

A l’heure actuelle, la République de Corée est le premier investisseur étranger au Vietnam avec plus de 6.000 projets créant des emplois à plus de 70.000 travailleurs.

Le pays est le deuxième partenaire commercial du Vietnam alors que Hanoï est le 4e partenaire commercial de Séoul. En 2018, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 66 milliards de dollars, dont plus de 18 milliards de dollars des exportations vietnamiennes.

L’an dernier, plus de 4 millions de touristes vietnamiens et sud-coréens se sont rendus dans chaque pays respectif. –VNA