La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a assisté à la cérémonie de signature d’un mémorandum entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh et le ministre sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie Sung Yunma.

Séoul, 6 décembre (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a assisté jeudi matin, 6 décembre, à la cérémonie de signature d’un mémorandum entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh et le ministre sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie Sung Yunma.

Ce document porte sur le plan d’action vers l’objectif d’augmenter la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux à 100 milliards de dollars en 2020, fixé par des dirigeants de haut rang des deux pays lors du sommet de l’APEC à Da Nang en novembre 2017.

D’ici à 2020, les deux parties se concentreront sur l’aide pour les entreprises vietnamiennes à améliorer la capacité concurrentielle dans les secteurs des accessoires, de la production des voitures, du textile et des habillements, des chaussures, des produits électroniques et faciliter les échanges commerciaux des produits agricoles via l’établissement d’un groupe de travail de quatre parties entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, le ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie, de l’Energie et d’autres ministères des deux pays, sur la formation professionnelle dans l’industrie fondamentale.

Après la cérémonie de signature, le ministre vietnamien Trân Tuân Anh et son homologue sud-coréen Sung Yunma ont coprésidé la session de mi-mandat du Comité mixte Vietnam-République de Corée sur la coopération dans l’énergie nucléaire, l’Industrie, l’énergie et le commece.

Les deux parties ont examiné la situation de coopération bilatérale depuis la 8e session du Comité mixte Vietnam-République de Corée en février 2018 et se sont réjouies de constater que les contenus d’engagement dans le procès-verbal de cette session ont été réalisés efficacement.

Sur le cadre juridique, les deux ministères ont convenu de signer un mémorandum sur la coopération dans l’industrie auxiliaire, la production des voitures, du textile et des habillements, des chaussures, de l’économie de l’énergie, de l’électricité, la propriété intellectuelle, du plan d’action vers l’objectif d’atteindre 100 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux en 2020.

Sur la formation, en 2018, le ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie, et de l’Energie a aidé la mise en œuvre de 20 cours de formation pour le Vietnam sur la politique commerciale, la vente de détail, la compétence de gestion des petites et moyennes entreprises, la politique de développement de l’industrie auxiliaire, la technique de la production des voitures, des produits mécaniques, électriques, électroniques, textiles et d’habillements.

Les deux parties ont achevé la construction du Centre de coopération de désigne Vietnam-République de Corée à Hanoi qui joue un rôle important dans l’aide pour les entreprises vietnamiennes à améliorer la capacité de désigne, de conception, des enveloppes des produits conformément à la demande et au goût du marché sud-coréen ainsi que d’autres marchés d’exportations.

Les deux ministères des deux pays ont convenu des principes communs que sont la nécessité de perfectionner la politique, les institutions, l’environnement d’affaires, de consolider le mécanisme de coopération entre le gouvernement et les entreprises, de créer des conditions aux entreprises à devenir un élément important dans le développement économique et commercial des deux pays, développer de nouveaux domaines dans le commerce, l’industrie et l’énergie.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân effectue du 4 au 7 décembre une visite officielle en République de Corée, sur invitation de son homologue sud-coréen Moon Hee-sang. – VNA