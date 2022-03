Thanh Hoa, 25 mars (VNA) – La conférence de rencontre de la République de Corée 2022 s'est tenue le 25 mars dans la ville de Sâm Son, dans la province centrale de Thanh Hoa, avec la participation de plus de 500 délégués représentant des ministères, des organes au niveau central et 10 localités du Nord ainsi que des entreprises vietnamiennes et sud-coréennes.

Lors de la conférence de rencontre. Photo : VNA

S'adressant à l'événement, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a déclaré qu'il s'agissait du premier événement à ouvrir une série d'activités pour marquer le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée, visant à promouvoir le partenariat d'investissement bilatéral.



Il a souligné que les relations entre le Vietnam et la République de Corée se développent heureusement, la République de Corée étant un partenaire important du Vietnam dans de nombreux domaines, et le Vietnam étant un pilier important de la "Nouvelle politique Sud" de la République de Corée.



Actuellement, la République de Corée est le plus important investisseur au Vietnam avec 9.223 projets en cours d'une valeur de 74,7 milliards de dollars. Il s'agit du deuxième marché d'exportation de main-d'œuvre du Vietnam et du troisième partenaire commercial, avec un commerce bilatéral atteignant 78 milliards de dollars en 2021, a-t-il noté.



Selon Nguyen Minh Vu, les localités des deux pays ont signé environ 80 protocoles d'accord dans divers domaines, notamment le commerce, l'investissement, les échanges entre les peuples, l'agriculture, l'éducation, la formation et le travail.



La République de Corée a fourni au Vietnam près de 1,4 million de doses de vaccins contre le COVID-19, reflétant l'étroite amitié entre les deux nations, a-t-il déclaré.



Il s'est dit convaincu que le partenariat bilatéral se développera davantage vers l'objectif de 100 milliards de dollars en 2023 et de 150 milliards de dollars en 2030.



Pour sa part, le secrétaire du Comité du Parti de Thanh Hoa, Do Trong Hung, a déclaré que la République de Corée est un partenaire important de Thanh Hoa, soulignant que la localité espère renforcer davantage le partenariat, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs socio-économiques de la province.



S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur de la République de Corée au Vietnam Park Noh-wan a espéré que l'événement sera l'ouverture d'une nouvelle période de développement du partenariat stratégique entre les deux pays ainsi qu'entre la République de Corée et Thanh Hoa, les localités du Nord et celles septentrionales du Centre du Vietnam.



Le diplomate sud-coréen a déclaré que 2022 est une année significative pour les deux parties lorsqu'elles célébreront leur 30e anniversaire de relations diplomatiques.



Il a convaincu que grâce à cet événement, les entreprises des deux parties renforceront leurs partenariats d'investissement dans tous les domaines, notamment la haute technologie, le développement des ressources humaines, l’industrie auxiliaire et la logistique, contribuant ainsi à promouvoir la croissance du Vietnam.



Dans le cadre de l'événement, les participants ont discuté des mesures visant à stimuler le partenariat bilatéral de commerce et d'investissement pour la reprise économique et le développement des deux côtés, ainsi que les priorités des entreprises sud-coréennes et leur intérêt pour le secteur de l'énergie au Vietnam.- VNA