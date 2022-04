Le ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan (à droite), reçoit l'ambassadeur mongol, Jigjee Sereejav. Photo: nongnghiep.vn

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et la Mongolie continueront à développer leurs relations commerciales et d'investissement au cours des prochaines années, s'efforçant de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 100 millions de dollars.

C'est qu'a déclaré le ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, en recevant le 18 avril l'ambassadeur de Mongolie, Jigjee Sereejav.

La coopération Vietnam-Mongolie se développe dans les domaines de la politique, de la sécurité et de la défense, de l'économie, du commerce et du tourisme... Plusieurs protocoles d'accord ont été signés pour faciliter l'entrée de produits de l’un sur le marché de l’autre. Une ligne aérienne directe entre le Vietnam et la Mongolie a été mise en place.

Selon le ministre vietnamien, les marchés des deux pays ont encore un important potentiel commercial inexploité, en particulier dans le domaine des produits agricoles et des produits carnés.

La Mongolie veut actuellement exporter des viandes congelées vers le Vietnam. Les unités de santé animale des deux pays sont en train de renforcer leur collaboration pour assurer la qualité des aliments, conformément aux normes internationales et aux procédures de quarantaine des deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur Jigjee Sereejav a exprimé son espoir de recevoir le soutien de la partie vietnamienne en matière de technologie de transformation de certains produits. Il a également déclaré souhaiter que le Vietnam importe des viandes congelées de Mongolie.

"Si des viandes bovines congelées peuvent être expédiées au Vietnam, le commerce bilatéral dépassera sans aucun doute les 100 millions de dollars", a déclaré l'ambassadeur Jigjee Sereejav. -VNA