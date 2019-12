Hanoï (VNA) - Un séminaire international intitulé «Le Vietnam et la mission de maintien de la paix de l’ONU dans l'espace francophone» a eu lieu le 6 décembre à Hanoï.



L’événement était conjointement organisé par l’Académie diplomatique du Vietnam, le Département du maintien de la paix du Vietnam et le Bureau Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), du Bureau Asie-Pacifique de l’Agence universitaire francophone et l'ambassade de France au Vietnam.



Le séminaire a porté sur les expériences du Vietnam et de la communauté francophone dans la mission de maintien de la paix, ses réalisations et ses défis ainsi que sur les mesures pour améliorer l’efficacité du travail.



Le chef du département, le général de brigade Hoang Kim Phung, a déclaré que l'événement réaffirmait la détermination politique et l’engagement du Vietnam à participer activement à la mission de maintien de la paix de l’ONU aux côtés de la communauté francophone et de ses partenaires.



Il a ajouté que c’était l’opportunité pour définir les mécanismes de coopération bilatéraux et multilatéraux, améliorant ainsi l'efficacité de la mission de maintien de la paix, en particulier des missions francophones.

Présent au séminaire, Désire Nyaruhirira, conseiller spécial de la secrétaire générale de l’OIF, a souligné l’engagement du Vietnam qui était donné dans le contexte où la communauté francophone jouait un rôle de plus en plus important dans la missions de maintien de la paix de l’ONU. Environ deux tiers des activités de la mission ont lieu dans l’espace francophone.



Lors du séminaire, les participants ont partagé l'opinion selon laquelle les pays francophones apportent plus de contributions à la mission de maintien de la paix. Le Vietnam doit établir des liens étroits avec la communauté francophone dans le cadre de ses missions. - VNA