Kuala Lumpur, 29 juillet (VNA) - Le Vietnam et la Malaisie ont pour objectif de porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars d'ici 2025.

L'ambassadeur en Malaisie, Lê Quy Quynh, lors d'une conférence sur la connectivité entre les entreprises Vietnam-Malaisie. Photo : VNA

Un programme visant à atteindre cet objectif devrait être signé lors de la visite officielle du Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad en août prochain au Vietnam, a déclaré l'ambassadeur en Malaisie, Lê Quy Quynh, lors d'une conférence sur la connectivité entre les entreprises Vietnam-Malaisie tenue le 29 juillet à Kuala Lumpur.



Organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam en Malaisie et l’Association des entreprises du Vietnam en Malaisie, l’événement, qui visait à mettre en relation les entreprises vietnamiennes et malaisiennes et celles d’autres pays, a attiré les représentants de plus de 200 entreprises du Vietnam, de Malaisie, du Cambodge et de Thaïlande.

Selon l'ambassadeur Lê Quy Quynh, le Vietnam et la Malaisie ont signé un accord sur un programme d'action quinquennal 2015-2020 visant à porter la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux à 15 milliards de dollars en 2020.

A cette occasion, le diplomate vietnamien Lê Quy Quynh, a félicité le monde des affaires vietnamien en Malaisie pour ses contributions aux relations entre le Vietnam et la Malaisie.-VNA