La cérémonie de signature des accords. Photo: Ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation

Hanoi (VNA) – Le Vietnam et la Hongrie ont conclu mardi 29 mars à Hanoi deux accords de coopération sur le programme de bourses d’études Stipendium Hungaricum et l’enseignement universitaire pour la période 2022-2024.

Le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation a signé le premier accord avec le ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieure, et le deuxième accord avec le ministère hongrois de l’Innovation et de la Technologie.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature, le vice-ministre vietnamien de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Van Phúc, a exprimé la volonté de promouvoir les relations entre les universités des deux pays et d’intensifier la coopération bilatérale dans la recherche scientifique et la formation.

Le Vietnam souhaite porter la coopération bilatérale dans l’éducation et la formation à une nouvelle hauteur, a-t-il souligné.

Le responsable a déclaré que son ministère se coordonne étroitement avec le ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieure pour mettre en œuvre l’accord sur le programme de bourse d’étude Stipendium Hungaricum.

L’éducation et la formation ont été un pilier des relations Vietnam-Hongrie ces plus de sept dernières décennies. Chaque année, la Hongrie a attribué 200 bourses d’études à des élèves et étudiants vietnamiens. -VNA