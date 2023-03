Hanoi (VNA) – La Commission économique du Comité central du Parti et le ministère de la Construction en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD) ont organisé le séminaire sur la planification et le développement durable des zones urbaines, le premier d’une série sur la résilience urbaine au niveau national.

Le développement urbain durable est un objectif stratégique et constant du Vietnam

Lors de l’ouverture du séminaire, Nguyên Duc Hiên, chef adjoint de la Commission économique a déclaré que l’accélération de la vitesse de l’urbanisation et le développement urbain durable étaient l’un des objectifs stratégiques et constants du Vietnam au cours des dernières années et dans l’avenir.

Actuellement, le Vietnam fait partie du groupe des 10 pays le plus touchés par les catastrophes naturelles et le changement climatique dans le monde. Le rapport de la Banque mondiale sur les impacts du changement climatique et de l’élévation du niveau de la mer sur les villes côtières du Vietnam prévoit que le niveau de la mer pourrait monter de 30 cm d’ici 2050 dans le pire scénario. Toujours selon ce scénario, environ 4,5 millions de personnes dans les provinces côtières pourraient être gravement touchées par les inondations.

Conscient de ces problèmes, le Vietnam a déterminé les orientations pour un développement urbain durable. «En ce qui concerne le développement urbain, la Résolution n°6 du Bureau politique détermine l’orientation stratégique d’un système urbain durable dans son maillage global, en cohérence avec les ressources allouées et le contexte local de chaque région du Vietnam. Il vise à assurer l’harmonisation entre les régions et à développer la centralisation urbaine avec un niveau de développement démographique raisonnable. Ces villes intelligentes interconnectées doivent être conformes aux critères des villes vertes et résilientes au changement climatique et aux aléas naturels. La résolution n°6 porte également sur l’établissement et la mise en œuvre de projets et programmes au niveau national sur le développement urbain au Vietnam en réponse au changement climatique», a déclaré le responsable de la Commission économique.

Selon Nguyên Duc Hiên, le Vietnam et la France, qui sont historiquement et culturellement liés, sont depuis longtemps des partenaires stratégiques. Le Vietnam apprécie et est toujours désireux d’apprendre des expériences des pays, en particulier de la France en matière d’aménagement et de développement urbain durable.

S’inspirer de l’expérience française dans le développement urbain durable

Après 35 ans de développement, la planification urbaine au Vietnam a atteint des résultats remarquables, avec une croissance urbaine à un taux élevé (40% en 2022 et 30,5% en 2010), contribuant à environ 70% du PIB du pays et améliorant régulièrement le bien-être des gens dans les zones urbaines. Cependant, le processus d’urbanisation présente encore de nombreuses limites : croissance rapide sans vision globale, infrastructures urbaines construites de manière asynchrone avec le développement social et la protection de l’environnement, gaspillage des terres et des ressources naturelles et humaines et manque de capacité de gestion.

Une planification urbaine stratégique unifiée est par conséquent nécessaire pour harmoniser les questions susmentionnées vers une croissance verte résiliente au changement climatique et l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, a déclaré le vice-ministre de la Construction, Nguyên Tuong Van.

Il a dit souhaiter que le séminaire apporte des expériences précieuses, de bonnes suggestions et des propositions efficaces pour la planification, la construction et la gestion du développement urbain durable au Vietnam.

S’exprimant lors du séminaire, l’ambassadeur de l’Union européenne au Vietnam, Giorgio Aliberti, a souligné que la lutte contre le changement climatique nécessite une coopération au niveau mondiale. «L’Union européenne reste fermement engagée à soutenir le gouvernement vietnamien dans la réalisation de la voie du développement durable. C’est pourquoi nous avons créé la facilité WARM, finançant la préparation et la mise en œuvre d’infrastructures stratégiques des projets d’investissement pour renforcer les capacités du Vietnam à s’adapter au changement climatique. L’expérience acquise grâce à ces projets alimente le dialogue politique sectoriel de l’Europe avec le gouvernement vietnamien».

S’appuyant sur les 20 ans de coopération entre Lyon et Hô Chi Minh-Ville en matière d’aménagement et de gestion urbaine, les experts de Lyon ont apporté des expériences qui ont ouvert avec succès la voie vers un développement urbain résilient pour Lyon.

«La France se tient prête à renforcer son soutien aux autorités vietnamiennes dans leurs actions contre le changement climatique, que ce soit par l’atténuation ou l’adaptation. Le changement climatique est un défi auquel nous sommes tous confrontés, et c’est pourquoi je crois que l’expérience apportée par les experts de Lyon peut contribuer à apporter un éclairage nouveau sur les stratégies d’adaptation au changement climatique des villes et provinces du Vietnam», a déclaré Nicolas Warnery, ambassadeur de France au Vietnam.



Dans le cadre du séminaire, les experts ont échangé leurs points de vue sur la manière d’aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de construire des villes et des provinces résilientes et de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre et protéger l’environnement.

Les participants ont discuté des questions soulevées dans le processus de planification et de développement d’espaces urbains durables et résilients dans le monde et au Vietnam, des différences dans les tendances du développement urbain durable dans les pays développés et en développement et de la façon dont le Vietnam peut apprendre et appliquer les expériences internationales pour un développement urbain durable, résilient et adaptatif au changement climatique. – NDEL/VNA