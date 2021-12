Hanoi (VNA) - L’Académie diplomatique et l’ambassade de France à Hanoi ont organisé le 30 novembre en présentiel et en ligne une table ronde sur la gestion de la pollution maritime.

Le Vietnam se classe actuellement au quatrième rang mondial pour la pollution marine avec près de 40.000 tonnes de déchets solides rejetés par 28 villes et provinces côtières chaque jour, a déclaré le directeur adjoint de l’Académie diplomatique, Nguyên Hung Son, ajoutant qu'entre-temps, le pays manquait d'études approfondies sur la pollution marine et d'évaluation de ses impacts sur la sécurité et la défense nationale.

Il a estimé que la lutte contre la pollution marine était un contenu approprié pour la coopération entre le Vietnam et la France, qui convenait aux intérêts communs des deux pays et reflétait le développement de la coopération bilatérale en matière d'économie, de développement et de sécurité régionale, en particulier dans les questions de sécurité non traditionnelles.

Le colonel Nguyên Dang Hôi, du Centre tropical Vietnam - Russie, a proposé à la France de partager avec le Vietnam les résultats de ses études menées en 1925 en Mer Orientale et d’organiser des ateliers de formation sur l’écosystème maritime...

Des experts ont évoqué des idées permettant aux deux pays d’intensifier la coopération commune dans ce domaine. -VNA