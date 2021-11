Paris, 6 novembre (VNA) - Nguyên Thuy Anh, vice-présidente de l’Alliance parlementaire de la Francophonie et présidente de la section vietnamienne, a rencontré ce vendredi à Paris, Jacques Krabal, le secrétaire général de cette organisation.

Nguyên Thuy Anh, vice-présidente de l’Alliance parlementaire de la Francophonie et présidente de la section vietnamienne (gauche) et Jacques Krabal, le secrétaire général de cette organisation (centre). Photo : VNA

L’activité rentrait dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en France.



Au menu des discussions: le développement de l’Alliance parlementaire de la Francophonie en Asie-Pacifique, la mise en oeuvre des programmes de coopération et du cadre stratégique de l’alliance pour la période 2019-2022, le renforcement de la coopération dans l’enseignement du français aux députés et fonctionnaires parlementaires.



Jacques Krabal a pour sa part plaidé pour un renforcement de l’enseignement du français et de la communauté francophone dans notre pays.



Le 4 novembre, en tant que présidente du groupe d’amitié Vietnam-France à l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyên Thuy Anh avait rencontré Catherine Deroche, présidente du groupe d’amitié France-Vietnam au Sénat français. - VOV/VNA