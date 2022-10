Le Vietnam souhaite étudier les expériences finlandaises en matière de gestion des ressources en eau. Photo : Vietnam+

Hanoï (VNA) - Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha a travaillé le 11 octobre avec son homologue finlandais de l'Agriculture et de l'Exploitation forestière, Antti Kurvinen et l'ambassadeur de Finlande au Vietnam Keijo Norvanto pour discuter des mesures d'adaptation au changement climatique, d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de gestion des ressources en eau.

Selon le ministre Tran Hong Ha, la coopération entre le Vietnam et la Finlande dans le domaine des ressources naturelles et de l'environnement ne cesse d'être renforcée, notamment dans l'hydrométéorologie. Récemment, les deux pays ont élargi leur coopération dans l'économie circulaire et ont convenu d'organiser un colloque technique sur les ressources en eau dans l'venir.

Tran Hong Ha a proposé à la partie finlandaise de promouvoir l'élaboration d'un projet sur les ressources en eau, afin de partager des expériences en matière de gestion et de technologies, des mesures pour restaurer et protéger les zones et les aquifères souterrains.

Il a émis le souhait que le ministre Antti Kurvinen aide à connecter et promouvoir la coopération avec des partenaires internationaux afin de concrétiser les engagements du Vietnam pris à la COP26. En outre, Tran Hong Ha a demandé à la partie finlandaise de se coordonner étroitement avec son ministère pour examiner la proposition de développer et d'appeler à un soutien dans le déploiement d'activités liées aux mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre conformes aux engagements pris lors de la COP26 par le Vietnam et la Finlande.

Le ministre Antti Kurvinen et l'ambassadeur Keijo Norvanto ont exprimé leur conviction qu'avec la détermination du gouvernement, le Vietnam obtiendrait des résultats positifs dans la mise en œuvre de mesures d'adaptation au changement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. -VNA