Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (gauche) le vice-Premier ministre par intérim et ministre des Finances de la Finlande, Mika Lintila.

Helsinki, 27 septembre (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh s'est entretenu avec le vice-Premier ministre par intérim et ministre des Finances de la Finlande, Mika Lintila, à Helsinki le 27 septembre, dans le cadre de sa visite officielle dans la nation européenne.



Mika Lintila a affirmé que la présente visite du vice-Premier ministre vietnamien créerait une nouvelle force motrice pour que les relations des deux pays continuent à se développer fortement.



Il a également souligné que la Finlande attachait une grande importance au développement d'une coopération multiforme avec le Vietnam.



Lors de l’entretien, les deux parties ont estimé que les relations bilatérales avaient progressé dans divers domaines et à différents niveaux. Ils ont convenu d'accroître le nombre de visites et de réunions réciproques à tous les niveaux et de continuer à mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants.



Les partenariats dans le commerce et les investissements jouent un rôle important dans les relations entre les deux pays et ont enregistré des progrès considérables. Cependant, ils ne sont pas encore à la hauteur du potentiel et des attentes des deux côtés.



Par conséquent, Truong Hoa Binh a demandé au gouvernement finlandais d’encourager les entreprises du pays à investir au Vietnam dans des domaines aussi importants que l’environnement, les énergies renouvelables, le traitement des déchets et l’innovation.



Pour sa part, M. Lintila a déclaré que plus de 100 entreprises finlandaises au Vietnam s’efforçaient de promouvoir les projets communs avec leurs partenaires locaux dans des domaines correspondant à la puissance de la Finlande et à la demande du Vietnam.



Les deux responsables ont également discuté des mesures à prendre pour renforcer les liens des pays dans les domaines de la science - technologie, de l’éducation - formation, de la justice, du droit et de la sécurité sociale.



Ils ont décrit la communauté vietnamienne en Finlande comme un pont reliant les deux pays, ajoutant qu'ils se coordonneraient pour créer les conditions nécessaires à leur intégration dans la société locale.



Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a appelé la Finlande à soutenir le développement intégral des relations entre le Vietnam et l'Union européenne.



Le responsable du pays hôte a déclaré que son pays soutenait les liens et espérait que l'accord de libre-échange et l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne seraient ratifiés et entreraient en vigueur dans les meilleurs délais, de manière à bénéficier à toutes les parties et à renforcer les liens économiques, commerciaux et d'investissement entre le Vietnam et la Finlande.



A cette occasion, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination dans les forums régionaux et internationaux et de se joindre à une coopération commune pour traiter des problèmes mondiaux.



Ils ont également échangé des idées sur certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun, dont les récents développements en mer Orientale, et ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté et de la sécurité de la navigation et du survol dans la région ainsi que du règlement des différends. par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, dont la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.



Le 27 septembre également, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a rencontré la première vice-présidente du Parlement finlandais, Tuula Haatainen.



Truong Hoa Binh a hautement apprécié les contributions du Parlement finlandais aux relations bilatérales et a exprimé l’espoir que les organes législatifs des deux pays continueront à travailler ensemble pour aider à mettre en œuvre les accords signés et à définir de nouvelles orientations pour les relations bilatérales.



Le vice-Premier ministre vietnamien a également exprimé son espoir de la création d'un groupe parlementaire d'amitié Finlande-Vietnam visant à favoriser la collaboration entre les deux parlements et les deux pays.



De son côté, la vice-présidente Haatainen a déclaré que le Parlement finlandais soutenait le renforcement de l'amitié entre les deux peuples ainsi que des relations plus efficaces entre les deux pays. Elle a également convenu de la nécessité de renforcer le partenariat parlementaire, notamment par la création d'un groupe parlementaire d'amitié .



Lors de la rencontre, elle a hautement apprécié les réalisations et les efforts de développement du Vietnam en matière de croissance verte et de protection de l'environnement, notant que le Parlement finlandais soutenait le renforcement de la coopération dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de l'environnement et du changement climatique.



Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a rappelé les engagements du Vietnam en matière de protection de l’environnement, de lutte contre le changement climatique, d’amélioration du niveau de vie des populations et de qualité du développement. Il a ajouté que le pays souhaitait continuer à collaborer efficacement avec la Finlande dans ces domaines afin de tirer parti des progrès réalisés en matière de coopération au cours des dernières années. -VNA