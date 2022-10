Hanoi (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement Lê Công Thành et le ministre finlandais de l’Agriculture et des Forêts Antti Kurvinen ont coprésidé mardi 11 octobre à Hanoi un séminaire visant à discuter des solutions pour répondre au changement climatique.

Vue du séminaire à Hanoi, le 11 octobre. Photo : tainguyenmoitruong.vn

S’exprimant lors de l’événement, Lê Công Thành a déclaré que le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement a élaboré la Loi sur les ressources en eau (amendée), axée sur quatre groupes de politiques adoptées par l’Assemblée nationale, tout en suggérant des modifications à plusieurs politiques.

Ce texte couvre la garantie de la sécurité de l’eau, la privatisation du secteur de l’eau, une économie basée sur les ressources, protéger les ressources en eau et prévenir les dommages d’origine hydrique.

Comme la Finlande a de l’expérience et de la technologie dans le traitement des eaux souterraines, le vice-ministre vietnamien a suggéré que le pays européen partage son expérience dans ce domaine.

De son côté, le ministre finlandais de l’Agriculture et des Forêts Antti Kurvinen a déclaré que la gestion efficace de l’eau en Finlande est la base des succès exceptionnels du secteur de l’eau.

Un représentant de l’Association finlandaise des services d’eau a déclaré qu’une utilisation efficace de l’eau permet non seulement d’économiser de l’eau, mais également de l’énergie et d’autres ressources.

L’événement a permis aux entreprises des deux pays de rechercher des solutions pour une utilisation rationnelle et une gestion durable des ressources en eau. – VNA