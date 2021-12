Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Venezuela et en Colombie a organisé le 15 décembre un webinaire sur le partage d'expériences dans le contrôle de la pandémie de COVID-19 et les mesures pour la reprise économique du Vietnam et de la Colombie.

Lors de l’événement, l’ambassadeur vietnamien Van Cong Thang a déclaré que le Vietnam et la Colombie avaient obtenu de nombreuses réalisations en matière politique, diplomatique, culturelle et sociale, 42 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Compte tenu des évolutions compliquées de la pandémie de COVID-19, le Vietnam est prêt à échanger ses expériences avec la Colombie dans la lutte contre la pandémie ainsi que dans les mesures de relance économique post-pandémie, a-t-il déclaré.

Selon le diplomate vietnamien, la pandémie a été fondamentalement contrôlée au Vietnam, mais il faut encore mettre en œuvre le message 5K (port de masque, désinfection régulière, espace interpersonnel, déclaration sanitaire, non-rassemblement), accélérer la vaccination, sensibiliser la population et d'autres mesures nécessaires pour lutter contre le COVID-19. Le Vietnam met progressivement en œuvre une adaptation sûre et flexible et un contrôle efficace de la pandémie et redevient une destination attrayante pour les activités commerciales, d'investissement et de tourisme dans la région et dans le monde.

Concernant les mesures de relance économique, Van Cong Thang a déclaré que le gouvernement vietnamien avait proposé des solutions à court terme liées à la prévention du COVID-19, à la garantie de la sécurité sociale et au soutien aux entreprises. Il a également souligné l'objectif du gouvernement de maîtriser l'inflation et de stabiliser la macroéconomie à long terme.

Pour sa part, la vice-présidente de la Chambre de commerce Colombie-Vietnam (CCV), Mme Nohora Pardo, a déclaré que la Colombie avait mis en place un réseau pour déployer un programme de vaccination à l'échelle nationale. La Colombie a jusqu'à présent injecté 60,8 millions de doses de vaccins contre le COVID-19.

Pas moins de 26,24 millions de personnes ont reçu deux injections, ce qui représente 51,6% de la population. Le gouvernement colombien autorise également les entreprises et organisations privées à importer des vaccins et à vacciner leurs employés, a-t-il déclaré.

Elle a souligné qu'après avoir atteint une couverture vaccinale de plus de 50% de la population, la Colombie a relancé l'économie en adoptant des mesures de soutien aux entreprises et personnes à travers le Fonds national d'atténuation d'urgence avec un programme de crédit préférentiel et un autre de soutien à l'emploi.

Également lors de l'événement, Mme Nguyen Thi Huong Lien, vice-présidente et PDG de la société par actions Sao Thai Duong, a présenté la capsule Kovir de la société Sao Thai Duong pour soutenir le traitement des patients infectés par le COVID-19, qui aide à réduire les symptômes et à raccourcir la période de traitement.

Elle a aussi exprimé le souhait de renforcer la coopération médicale pour mener des activités promotionnelles de la Kovir sur le marché colombien.-VNA