Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, s'exprime de la conférence. Photo: VNA



Lang Son (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Comité populaire de la province de Lang Son (Nord) ont organisé mardi 14 février une conférence pour promouvoir les échanges commerciaux de produits agricoles et aquatiques entre le Vietnam et la Chine.



La conférence hybride a vu la participation de représentants de l’ambassade de Chine au Vietnam, de l’Administration générale des douanes de Chine, et de plusieurs localités vietnamiennes.



Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, a déclaré que dans le but de mettre en œuvre la déclaration commune Vietnam-Chine sur la poursuite de la promotion et de l'approfondissement de leur partenariat de coopération stratégique intégrale, les deux pays avaient convenu d'appliquer des mesures concrètes pour stimuler l’import-export de produits agricoles et alimentaires de haute qualité.



Le ministre Lê Minh Hoan a déclaré espérer que les autorités du Guangxi (Chine) et des provinces frontalières du Vietnam continueraient à se coordonner et à promouvoir le commerce de produits agricoles et alimentaires entre le Vietnam et la Chine, contribuant au développement socio-économique de chaque pays.



En 2022, la valeur d'import-export de produits agricoles, aquatiques et sylvicoles entre les deux pays avait atteint 14,2 milliards de dollars, en hausse de 12,7% sur un an. Les exportations vietnamiennes avaient atteint 10,4 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 10,4%.

Lors de la conférence, les délégués ont proposé plusieurs solutions pour résoudre les difficultés dans les activités d’import-export aux postes frontaliers. –VNA