Le vice-président du Comité central du FPV, Hoang Cong Thuy (droite) et le président du Comité du Yunnan de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Liu Xiaokai. Photo: VNA Le vice-président du Comité central du FPV, Hoang Cong Thuy (droite) et le président du Comité du Yunnan de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Liu Xiaokai. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Hoang Cong Thuy, a reçu le 13 novembre à Hanoi Liu Xiaokai, président du Comité du Yunnan de la Conférence consultative politique du peuple chinois.Liu Xiaokai est au Vietnam pour participer à la 10e Conférence sur la coopération dans les corridors économiques entre les localités vietnamiennes et la province chinoise du Yunnan.Hoang Cong Thuy a affirmé que le maintien et le développement du partenariat de coopération stratégique global avec la Chine constituaient une ligne directrice cohérente et un choix stratégique à long terme et prioritaire dans la politique étrangère du Vietnam.Alors que l'année 2023 marque le 15e anniversaire du Partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine, Hoang Cong Thuy a espéré que les deux parties renforceront leurs échanges amicaux et leur coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines.Il a également souhaité que le Yunnan continue de promouvoir sa coopération globale, en élargissant les liens dans les domaines de l'économie, du commerce et du tourisme, tout en favorisant les échanges amicaux frontaliers entre le Yunnan et les localités vietnamiennes. Cela contribue à concrétiser les perceptions communes atteintes par les hauts dirigeants et à faire progresser le développement stable, sain et durable des relations Vietnam - Chine, a-t-il déclaré.L'hôte a informé son invité que du 27 novembre au 1er décembre, le Comité central du FPV se coordonnerait avec la Conférence consultative politique du peuple chinois pour organiser le deuxième échange d'amitié dans la province septentrionale de Quang Ninh. Il a espéré que cet effort servirait de preuve éclatante et d'activité pratique pour concrétiser les perceptions communes auxquelles sont parvenus les plus hauts dirigeants des partis et des États, en particulier dans les échanges entre les peuples.Pour sa part, Liu Xiaokai a affirmé que le Yunnan était prêt à coopérer avec les localités frontalières du Vietnam pour renforcer les échanges, le partage d'expériences et la connectivité des transports pour un développement économique mutuel.Il a souhaité que dans les temps à venir, les deux pays continuent de faciliter les échanges amicaux pour accroître la compréhension mutuelle et faciliter la coopération du Yunnan avec les provinces du Nord du Vietnam.L'invité a espéré que le deuxième échange d'amitié à Quang Ninh consoliderait davantage l'amitié entre les peuples des deux pays et les deux organisations, en particulier dans l'intérêt de la paix, de la coopération et du développement. -VNA