Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et le Premier ministre bulgare Nikolaï Denkov ont plaidé lors de leur rencontre, lundi 25 septembre à Sofia, en Bulgarie, pour le renforcement des relations, notamment économiques et commercilaes, entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (gauche) et le Premier ministre bulgare Nikolaï Denkov se serrent la main. Photo: VNA



Les deux parties ont convenu de renouveler les domaines de coopération traditionnels tels que l’agriculture, l’agroalimentaire, la pharmacie..., tout en ouvrant de nouveaux domaines de coopération potentiels tels que la transformation verte, la transformation numérique, l’intelligence artificielle et la transition énergétique juste.

Afin de créer une percée en matière d’investissement, elles ont convenu d’encourager la création de coentreprises pour fabriquer des produits d’exportation vers des pays tiers, en tirant parti de la “matière grise” et de la technologie de la Bulgarie et des abondantes ressources en main-d’œuvre du Vietnam.

Les deux parties ont prévu d’organiser la 24e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Bulgarie dans le courant de cette année pour examiner et convenir de mesures spécifiques visant à promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays.

Le Premier ministre bulgare a hautement apprécié le rôle important et la position stratégique du Vietnam dans la région Asie-Pacifique, et a exprimé son impression devant le développement dynamique du Vietnam.

Le Vietnam peut servir de pont permettant à la Bulgarie d’accéder au marché de l’ASEAN et la Bulgarie peut être une porte d’entrée du Vietnam au marché européen, ont déclaré les deux dirigeants.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (gauche) et le Premier ministre bulgare Nikolaï Denkov lors de leur entrevue à Sofia. Photo: VNA

Vuong Dinh Huê a remercié la Bulgarie d’avoir activement soutenu la signature et la ratification de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), et d’avoir ratifié l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA) juste au seuil de sa visite en Bulgarie.

Les deux dirigeants ont convenu de développer la coopération économique et commerciale en harmonie avec la coopération éducationnelle, culturelle, touristique et décentralisée, sur la base des accords de coopération signés, en particulier cinq documents de coopération signés au cours de cette visite.

Ils ont également convenu de la nécessité de renforcer la coopération et la coordination bilatérales dans les forums multilatéraux et régionaux, notamment les Nations Unies, le Dialogue Asie-Europe (ASEM) et ceux entre l’ASEAN et l’Union européenne.

Sur le socle de l’amitié traditionnelle entre les deux pays, le Vietnam soutient la Bulgarie pour renforcer sa coopération avec l’ASEAN, et souhaite que la Bulgarie continue à être un pont efficace pour promouvoir les relations entre le Vietnam et l’Union européenne, a déclaré Vuong Dinh Huê.

Le même jour, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê a participé avec la vice-présidente de l’Assemblée nationale de la Bulgarie, Rositsa Kirova, au Forum politique et juridique sur la promotion de la coopération entre le Vietnam et la Bulgarie.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê s'adresse au Forum politique et juridique sur la promotion de la coopération Vietnam-Bulgarie. Photo: VNA



Mettant en avant la complémentarité des potentialités et des avantages des deux pays, le plus haut législateur vietnamien a demandé aux deux parties à déployer efficacement les mécanismes de coopération existants en se concentrant sur l’encouragement des investissements entre les deux pays.

Il a exhorté la Bulgarie à faciliter les exportations vietnamiennes tels que le thé, le café, les produits aquatiques, les légumes, les fruits tropicaux, les vêtements, les chaussures et les produits artisanaux, indiquant que le Vietnam est prêt à ouvrir ses portes aux produits bulgares comme le blé, l’huile végétale, l’huile essentielle de rose, les fruits secs et le vin.

Le président de l’Assemblée nationale a également proposé à la Bulgarie d’inciter la Commission européenne à supprimer aussi rapidement possible son avertissement de carton jaune pour les produits aquatiques vietnamiens, et d’autres pays de l’Union à ratififier rapidement l’EVIPA et à coordonner la mise en œuvre de l’EVFTA.

Il a invité les entreprises bulgares à investir dans les domaines correspondant aux besoins du Vietnam et aux avantages de la Bulgarie tels que l’énergie, la construction d’infrastructures de transport, les technologies de l’information, la biotechnologie pour la conservation et la transformation des légumes, des fruits et des aliments, l’industrie pharmaceutique et la protection de l’environnement.

L’Assemblée nationale et le gouvernement du Vietnam s’efforcent toujours de créer un environnement des affaires et des investissements le plus favorable possible pour toutes les entreprises, en considérant toujours le succès des entreprises, y compris étrangères, comme leur propre succès, a-t-il conclu. – VNA