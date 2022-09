Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Le Cong Thanh (3e, droite) à la séance de travail avec les responsables de l'Institut national des ressources hydrauliques de Cuba. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Le Cong Thanh a effectué une visite de travail à Cuba du 5 au 9 septembre afin de stimuler la coopération bilatérale dans l'hydrométéorologie, l'environnement et l'économie circulaire.



Lors d’un entretien avec la vice-ministre cubaine des Sciences, des Technologies et de l’Environnement (CITMA), Adianez Taboada, le vice-ministre Lê Công Thành a souligné les potentiels de coopération entre les deux ministères, notamment en matière d’hydrométéorologie et du traitement des déchets au service du développement de l’économie circulaire et de la réponse au changement climatique.



Il a plaidé pour une collaboration renforcée entre les agences concernées des deux pays dans la mise en œuvre du mémorandum d’accord sur la coopération en matière de protection de l’environnement et d’adaptation au changement climatique, signé le 29 mars 2018.



Il a affirmé que son ministère était prêt à partager avec la partie cubaine ses expériences liées à la protection des ressources naturelles, à la gestion de l’environnement et au développement durable.



Appréciant les relations entre les deux ministères vietnamien et cubain, la vice-ministre Adianez Taboada a exprimé son souhait que les deux ministères renforceraient leur coopération dans la gestion des déchets et le développement de l’économie circulaire, deux domaines prioritaires de Cuba.



Cuba a un grand potentiel des énergies solaire et houlomotrice et souhaite coopérer avec le Vietnam pour développer des énergies renouvelables, a-t-elle ajouté.



Les deux responsables ont convenu d'étudier l'organisation des réunions techniques virtuelles pour échanger des expériences et des informations dans des domaines de coopération.



Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnemen a également travaillé avec les dirigeants de l'Institut national des ressources hydrauliques de Cuba (INRH) sur la mise en œuvre des "Tâches scientifiques et technologiques" dans le cadre du protocole sur l'étude des sources d'eau et la prévision de l'intrusion saline dans la rivière Cauto.



Le président de l'INRH Antonio Rodríguez a exprimé son désir de continuer à recevoir le soutien vietnamien pour déployer les deuxième et troisième étapes de la tâche.



Dans le cadre de sa visite, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Le Cong Thanh et ses partenaires cubains ont coprésidé le séminaire technique sur les "Tâches scientifiques et technologiques", a visité le centre destiné à préserver et diffuser la pensée de Fidel Castro. -VNA