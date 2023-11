Le général de corps d’armée Trinh Van Quyêt, membre du Comité centre du Parti, vice-président du Département général des politiques de l'Armée populaire du Vietnam (droite) et le général de brigade Marcelo Perez, chef adjoint de la politique ministère des Forces armées révolutionnaires de Cuba. Photo: qdnd.vn

Hanoi (VNA) – Le général de corps d’armée Trinh Van Quyêt, membre du Comité centre du Parti, vice-président du Département général des politiques de l'Armée populaire du Vietnam, a reçu vendredi 24 novembre à Hanoi une délégation des jeunes officiers du ministère des Forces armées révolutionnaires de Cuba conduite par chef adjoint de la politique, le général de brigade Marcelo Perez.

Le général de corps d’armée Trinh Van Quyêt a affirmé que le peuple et l'Armée populaire vietnamienne se tenaient toujours aux côtés de Cuba et soutenaient au maximum Cuba dans leurs capacités, de la même manière que Cuba a soutenu et aidé le Vietnam pendant la période la plus difficile de la lutte pour la libération nationale, ainsi que pour la cause de la construction du pays du Vietnam aujourd'hui.

Trinh Van Quyêt a affirmé que les dirigeants du Département général de politique de l'Armée populaire vietnamienne créaient toujours des conditions favorables aux jeunes officiers des deux armées d’échanger des expériences, faisant de ce contenu une activité annuelle, contribuant à approfondir davantage les relations de défense entre les deux pays.

Le général de brigade Marcelo Perez a espéré que la jeune génération des deux pays en général et les jeunes officiers des deux pays en particulier continueraient à développer les relations traditionnelles d'amitié et de solidarité particulière entre les deux pays, contribuant ainsi à promouvoir de bonnes relations de coopération entre le ministère des Forces armées de Cuba et l'Armée populaire vietnamienne dans un avenir proche. -VNA