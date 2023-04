Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz ont participé à un forum d'affaires Vietnam-Cuba. Photo : VNA

Lors du forum. Photo : VNA

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue, le Premier ministre cubain et les participants assistent à la signature et à l'échange d'accords de coopération entre les entreprises des deux pays. Photo : VNA

La Havane, 22 avril (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue et le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz ont participé à un forum d'affaires Vietnam-Cuba le 21 avril (heure locale) à La Havane, dans le cadre de la visite officielle de Vuong Dinh Hue en cours à Cuba.Le forum a attiré un grand nombre d'entreprises dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'alimentation, la pêche, l'énergie, l'industrie, la construction, l'immobilier, le tourisme, le commerce, l'aviation et les domaines dans lesquels Cuba appelle à l'investissement étranger.S'adressant à l'événement, le vice-président cubain du Conseil des ministres et ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement de Cuba, Ricardo Cabrisas, a souligné le grand potentiel de coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, et a invité toutes les entreprises des deux parties à continuer à rechercher de nouveaux partenariats. des opportunités et des mesures pour atteindre leurs objectifs.Il a estimé que dans le contexte de la situation économique mondiale compliquée, les deux parties devraient trouver de nouvelles méthodes et solutions pour créer des liens solides dans la production et la coopération dans des domaines clés, faisant ainsi correspondre les relations économiques et commerciales bilatérales avec la relation historique traditionnelle, la solidarité et l'amitié entre les deux pays. Il a convaincu que Cuba pouvait se renforcer avec l'engagement du Vietnam.Le ministre vietnamien de la Construction, Nguyen Thanh Nghi, a déclaré qu'au fil des ans, la solidarité et la coopération spéciales Vietnam-Cuba n'ont cessé de se développer et de s'étendre dans tous les domaines, de la politique, de la diplomatie à l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture et des sciences et technologies avec des résultats fructueux. La coopération en matière de commerce et d'investissement a joué un rôle important dans la promotion du partenariat intégral entre les deux pays, a-t-il déclaré.Nguyen Thanh Nghi a noté que le Vietnam est actuellement le deuxième plus grand partenaire commercial asiatique de Cuba, avec un commerce bilatéral atteignant environ 250 à 350 millions de dollars chaque année au cours de la période 2015-2020.Les principales exportations du Vietnam vers Cuba comprennent le riz, les appareils électriques, l'électronique, les vêtements, les chaussures, les cosmétiques, les matériaux de construction, les matériaux industriels, les appareils électroménagers et la papeterie.Le Vietnam importe principalement des médicaments, des vaccins et des bioproduits médicaux de Cuba, a-t-il déclaré. Il a souligné que l'accord commercial Vietnam-Cuba, qui est entré en vigueur en avril 2020, a créé une base juridique importante permettant aux entreprises des deux parties de tirer pleinement parti des tarifs préférentiels pour porter le commerce bilatéral à 500 millions de dollars par an au cours des cinq ans prochains.En termes d'investissement, le Vietnam est actuellement le plus grand investisseur asiatique à Cuba avec cinq projets qui répondent en partie aux besoins en matières premières du marché cubain, créent des emplois pour les travailleurs locaux et contribuent à promouvoir la croissance durable de l'industrie de production locale et à devenir autonomes en toutes circonstances.Lors du forum, les dirigeants des ministères, secteurs et entreprises vietnamiens et cubains ont discuté du potentiel de coopération bilatérale dans des domaines d'intérêt commun, mis à jour les informations sur les incitations commerciales et les politiques d'attraction des investissements étrangers de Cuba , ainsi que les domaines prioritaires et les projets prometteurs dans le pays.Lors de l'événement, le président de l'AN Vuong Dinh Hue, le Premier ministre cubain et les participants ont assisté à la signature et à l'échange d'accords de coopération entre les entreprises des deux pays dans les domaines de l'électricité, du pétrole et du gaz, des matériaux de construction et de l'aviation.- VNA