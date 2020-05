La plage de Phan Thiet, une destination attrayante. Photo: Vietnam plus

Hanoï (VNA) - Les plages magnifiques et la cuisine incroyablement bonne font du Vietnam une excellente destination après la pandémie de COVID-19, selon le magazine de voyage américain Travel + Leisure.



Le Vietnam et les Philippines sont les deux seuls représentants d'Asie du Sud-Est dans la liste des 17 destinations incontournables du monde après la fin de la pandémie de COVID-19.



"Allonger côte à côte avec des amis sur une magnifique plage tropicale, et aller dans des stands de nourriture de rue bondés et des restaurants, manger de la nourriture incroyablement bonne avec des inconnus n'est pas une mauvaise idée", a écrit Karen I. Chen, correspondant du magazine de voyage américain Travel + Leisure.



Le Vietnam continue de suspendre les vols internationaux et l'entrée de tous les étrangers sur son territoire pour contenir la propagation du nouveau coronavirus. Le site de voyage américain exhorte ses lecteurs à planifier son voyage dans le pays peu après la pandémie.



Le pays a assoupli des mesures de distanciation sociale depuis le 23 avril dernier et ses destinations touristiques ont rouvert leurs portes au public. Le gouvernement a également autorisé aux services "non essentiels", à l'exception des salons de karaoké et des clubs, de reprendre leurs activités. -VNA