Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le Vietnam est l'une des économies les plus dynamiques de l’Asie du Sud-Est et une destination attrayante pour les investisseurs du monde entier, a estimé Bangkok Post.



Selon un article publié le 23 décembre sur le journal Bangkok Post, le Vietnam a maintenu un taux de croissance du PIB de plus de 6% depuis 2000. L'économie a connu une croissance de plus de 7% en 2018, le niveau le plus élevé en une décennie.



L'indice sur l’environnement d’affaires du Vietnam s’est classé au 69e rang en 2019. Le pays a remis les licences d'investissement à environ 1.720 projets au cours des six premiers mois de 2019.



Un facteur clé qui attire des investisseurs est un taux de l’impôt faible sur les grandes sociétés, concrètement 0% pour les cinq premières années, 5% pour la prochaine décennie et 10% pour les deux années suivantes. Le Vietnam a attiré de grandes sociétés technologiques telles que Nokia, Samsung et Olympus ainsi que des fabricants de chaussures tels que Nike et Adidas.



En outre, la main-d'œuvre bon marché a motivé les fabricants à trouver des destinations moins chères, comme le Vietnam.



En particulier, le Vietnam a attiré une attention particulière de l’Australie, notamment après la visite du Premier ministre australien Scott Morrison en août 2019. Il s’agissait de la première tournée d’un Premier ministre australien depuis 1994 et d'une preuve du développement des relations bilatérales.



Concernant l’investissement, à côté de plusieurs sociétés telles que la banque ANZ, le constructeur naval Austal, la compagnie logistique Linfox et RMIT International… ayant investi au Vietnam, plusieurs autres souhaitent pénétrer le marché vietnamien. –VNA