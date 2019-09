L'ambassadeur du Vietnam au Canada Nguyen Duc Hoa. Photo: VNA



Ottawa (VNA) - Une cérémonie marquant le 74e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945) a été organisée mercredi soir par l'ambassade du Vietnam au Canada.

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam au Canada Nguyen Duc Hoa a passé en revue les évolutions dans les relations entre les deux pays dans plusieurs domaines tels que le commerce, l'investissement, l'agriculture, la technologie, la défense, l'éducation, le tourisme, la lutte contre le changement climatique, les échanges entre les peuples. Le Vietnam et le Canada ont partagé des points de vue communs sur le maintien de la paix, de la stabilité et du développement économique.

Selon Mme Marta Morgan, sous ministre des Affaires mondiales du Canada, l'une des priorités du gouvernement canadien est d'élargir et de diversifier le commerce avec les marchés comme le Vietnam. Le pays était un partenaire important et intime du Canada dans le secteur de défense en Asie du Sud-Est, a-t-elle déclaré.

Le même jour, l'ambassade du Vietnam au Mexique a organisé une cérémonie célébrant le 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

L'ambassadeur du Vietnam au Mexique Nguyen Hoai Duong a passé en revue les réalisations obtenues par le Vietnam dans son processus de Renouveau. Le Vietnam a contribué et contribue de manière active, responsable et efficace pour la paix, la coopération et le développement dans la région comme le monde, a-t-il affirmé.

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 44 ans, les relations entre le Vietnam et le Mexique ont connu un développement fructueux dans tous les domaines tels que la politique, l'économie, le commerce, la culture et la société. Les deux parties se sont entraidées régulièrement au sein des forums multilatéraux et internationaux importants comme l'ONU, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Les échanges commerciaux ont atteint près de 5 milliards de dollars en 2018.

Nguyen Hoai Duong s'est déclaré convaincu que via le mécanisme du Comité mixte sur la coopération économique, commerciale et d'investissement, et la mise en œuvre de l'accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), les relations bilatérales dans le commerce et l'investissement connaîtront une forte croissance.

Pour sa part, la directrice générale pour l'Asie-Pacifique du ministère des Affaires étrangères, Claudia Franco Hijuelos a souligné que le Mexique prenait en haute considération le développement des relations multiforme avec le Vietnam, l'un des partenaires stratégiques importants du pays en Asie-Pacifique. Le Vietnam est actuellement le 17e partenaire commercial du Mexique dans le monde et le 8e dans la région d'Asie-Pacifique.

Elle s'est déclarée convaincue qu'en tant que présidence de l'ASEAN et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021, le Vietnam contribuera activement à la protection de la paix et de la sécurité dans la région et du monde. -VNA