Cérémonie célébrant le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, organisée par l'ambassade du Vietnam en Inde. Photo: VNA Cérémonie célébrant le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, organisée par l'ambassade du Vietnam en Inde. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam est un pilier de la politique extérieure d’orientation vers l’Est et un partenaire important de l'Inde dans la région Indo-Pacifique, a affirmé le ministre d'État aux Affaires étrangères et à l'Éducation Rajkumar Ranjan Singh.Lors de la cérémonie célébrant le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, organisée par l'ambassade du Vietnam en Inde, Rajkumar Ranjan Singh a salué les progrès du Vietnam ces derniers temps. Il a exprimé sa joie du développement durable des relations traditionnelles entre l'Inde et le Vietnam basées sur la solidarité, la confiance, une profonde compréhension mutuelle et la similitude des intérêts.Le ministre d'État a hautement apprécié les réalisations obtenues par les deux pays dans le cadre du partenariat stratégique intégral, de l'interaction politique à la coopération économique, la défense et la sécurité, la coopération dans les domaines de l'énergie, de la science, de la technologie, de la culture, de l’éducation et des échanges entre les peuples.Pour sa part, l'ambassadeur Nguyen Thanh Hai a affirmé que l'Inde est l'un des cinq partenaires stratégiques intégraux du Vietnam, démontrant l'importance des relations entre les deux pays.L'ambassadeur a souligné les développements solides du partenariat entre le Vietnam et l'Inde au cours des dernières années. Les relations politiques et diplomatiques sont constamment renforcées. La coopération en matière de défense et de sécurité continue de croître efficacement.Les liaisons aériennes entre les deux pays se sont considérablement développées, atteignant aujourd'hui près de 60 vols directs par semaine. Le Vietnam est devenu une destination populaire pour les touristes indiens, avec près de 250.000 visiteurs venus au Vietnam au cours des huit premiers mois de 2023.Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 15 milliards de dollars en 2022. De nombreuses grandes entreprises des deux pays explorent les opportunités d'investissement réciproques. -VNA