Hanoï, 15 décembre (VNA) – Le Vietnam joue un rôle important dans la politique du Japon envers l'ASEAN ainsi que dans ses efforts pour maintenir l'ordre dans l'Indo-Pacifique, a déclaré l'ambassadeur du Japon au Vietnam Yamada Takio dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information.

L'ambassadeur du Japon au Vietnam Yamada Takio. Photo : VNA

Le Japon accueillera favorablement la visite du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Japon pour le sommet et espère favoriser la coopération avec le Vietnam pour promouvoir le partenariat stratégique intégral dans les temps à venir, a déclaré l'ambassadeur.Il a souligné que les entretiens prévus entre les Premiers ministres japonais et vietnamien lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh seront les premiers à avoir lieu après que les relations bilatérales ont été élevées au rang de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde à l’occasion de la visite officille au Japon du président Vo Van Thuong en novembre dernier.Il a déclaré que les dirigeants de haut rang des deux pays discuteraient d'activités importantes visant à approfondir davantage les relations bilatérales dans tous les domaines, notamment l'économie, sur la base du nouveau partenariat.Concernant les relations Japon-ASEAN, le diplomate a déclaré qu'au cours des 50 dernières années, le Japon avait accompagné les pays membres de l'ASEAN, en particulier le Vietnam , dans le processus de développement et d'intégration du bloc. Le Japon a soutenu la croissance de la région ASEAN à travers des programmes de coopération au développement dans différents domaines, a-t-il indiqué.Le Japon et l'ASEAN sont d'importants partenaires commerciaux et d'investissement, a-t-il souligné, notant qu'au cours des dernières années, le Japon a non seulement combiné la croissance impressionnante de l'ASEAN avec l'économie japonaise, mais a également fourni des produits, des services et des opportunités d'emploi à l'association, contribuant ainsi à la croissance des pays membres de l’ASEAN.Le Japon et l'ASEAN partagent une amitié sincère, confiante et de cœur à cœur qui va au-delà du développement et de la coopération économique jusqu'aux échanges entre les peuples dans divers domaines, a déclaré le diplomate.Il a souligné que le Japon et l'ASEAN se sont soutenus mutuellement dans les moments les plus difficiles, comme le tsunami dévastateur dans l'est du Japon ou la pandémie de COVID-19, tout en se traitant comme des amis sincères dans un esprit de « cœur à cœur ».Concernant le contenu majeur du Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l'amitié et de la coopération ASEAN-Japon, l'ambassadeur du Japon a déclaré que lors de l'événement, le Premier ministre japonais Kishida Fumio et les dirigeants de l'ASEAN définiraient des orientations pour promouvoir le partenariat entre le Japon et l'ASEAN. Cela reposera sur les bases de relations de coopération et de confiance développées au cours des 50 dernières années. Ils discuteront de questions émergentes telles que la réponse au changement climatique.Le Japon espère qu'à travers les discussions, les deux parties parviendront à une nouvelle vision de l'avenir et à des actions spécifiques qui seront présentées dans une Déclaration commune qui sera publiée à la fin de l'événement, renforçant ainsi davantage les liens entre le Japon et l'ASEAN, a dit le diplomate japonais. - VNA