Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-président turc Cevdet Yilmaz rencontrent la presse. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a accordé à la presse une interview sur les significations et les résultats de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la COP28, de ses activités bilatérales aux Emirats arabes unis (EAU) et de sa visite officielle en Turquie du 29 novembre au 3 décembre.



Selon lui, le voyage d’affaires du Premier ministre a été couronné de succès, atteignant tous les objectifs et tâches fixés.



La participation en personne du Premier ministre Pham Minh Chinh à la COP28 était extrêmement importante et très appréciée par le pays hôte et la communauté internationale, a affirmé Do Hung Viet, ajoutant que devant les amis internationaux, le Vietnam avait promu sa responsabilité et son engagement à participer à la résolution de l'un des plus grands défis mondiaux d'aujourd'hui - le changement climatique.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a notamment annoncé un plan visant à mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), suscitant un grand intérêt et un engagement de soutien de la part de pays et organisations internationales, a-t-il indiqué.



Pour la Turquie, cette visite du Premier ministre Pham Minh Chinh a constitué une avancée majeure dans les relations entre les deux pays, a estimé le vice-ministre des Affaires étrangères.



Le Premier ministre et les dirigeants turcs ont convenu de nombreuses mesures importantes pour améliorer l'efficacité de la coopération entre les deux pays, notamment en favorisant l'ouverture rapide du consulat général de Turquie à Hô Chi Minh-Ville, a-t-il rappelé.



En particulier, les hauts dirigeants des deux pays ont discuté pour la première fois de la possibilité de faire évoluer les relations vers un nouveau cadre de partenariat, créant les conditions nécessaires pour approfondir l'amitié et la coopération entre le Vietnam et la Turquie, notamment en s’orientant vers le lancement de négociations sur un accord de libre-échange entre les deux pays.



Une autre particularité de la visite officielle du Premier ministre en Turquie est que, pour la première fois, les deux parties ont publié une déclaration commune définissant les orientations majeures et importantes, ainsi que l'identification des domaines spécifiques pour élargir la coopération, dans le but de porter les relations vers de nouveaux sommets dans les temps à venir, a-t-il ajouté.



Aux Émirats arabes unis, les dirigeants de ce pays ont affirmé leur volonté de promouvoir l’amitié et la coopération multiforme avec le Vietnam, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, des sciences et technologies et du développement des ressources humaines. Les deux parties ont convenu de mesures spécifiques pour promouvoir la coopération, telles que l'accélération des négociations pour la signature de l'Accord de partenariat économique intégral (CEPA), afin de porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars, selon Do Hung Viet.