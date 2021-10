Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - À l'invitation du sultan du Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera par visioconférence du 26 au 28 octobre 2021 aux 38e et 39e Sommets de l'ASEAN, aux Sommets connexes entre l'ASEAN et ses pays partenaires (Chine, Japon, République de Corée, Inde, États-Unis, Australie et Russie), au Sommet ASEAN+3 et au Sommet de l'Asie de l'Est (EAS).

Il s'agit d'une série d'événements de haut niveau et les plus importants de l'ASEAN de l'année, et des plus importantes activités des relations extérieures multilatérales officielles de l'année auxquelles le Premier ministre a participé.

Il est prévu que ce sommet annoncera 10 documents, en approuvera 25, en reconnaîtra 66, comprenant des déclarations, une stratégie, un cadre de coopération, un plan d'action, un rapport, un document de vision… dans de nombreux domaines des trois piliers de la coopération de l'ASEAN.

Avec le thème de l'ASEAN 2021"Nous nous soucions, nous nous préparons et nous prospérons", dans le cadre de la série d’événement, l'ASEAN continue de se concentrer sur la promotion de contenus prioritaires sur l’édification d’une communauté de l’ASEAN. En particulier, le contenu de l’édification de la Communauté de l’ASEAN 2020 pendant l’année de la présidence vietnamienne de l'ASEAN est maintenu et promu, notamment l'initiative de construire la vision de la communauté de l'ASEAN après 2025.

Les 38e et 39e Sommets de l'ASEAN, aux sommets connexes entre l'ASEAN et ses pays partenaires (Chine, Japon, République de Corée, Inde, États-Unis, Australie et Russie), au Sommet ASEAN+3 et au Sommet de l'Asie de l'Est (EAS), seront une opportunité pour le Vietnam de continuer à affirmer sa ligne des relations extérieures d'indépendance, d'autosuffisance, de diversification, de multilatéralisation et d'intégration internationale intégrale et étendue…

Valorisant les bons résultats de l’année de la présidence de l'ASEAN 2020, le Vietnam continue d’être est proactif, actif et contribue d’une matière responsable au sein de l'ASEAN, de se coordonner avec Brunei, en tant que président de l’ASEAN en 2021, pour promouvoir les priorités du Vietnam, notamment la réponse au Covid-19, l’évaluation de la mise en œuvre de la Charte de l'ASEAN, l’édification de la Vision de la Communauté de l'ASEAN après 2025 et la promotion du rôle de l'ASEAN dans la sous-région.

La participation vietnamienne à ces événements montre aussi la volonté du Vietnam d'accompagner les pays de l'ASEAN à surmonter les difficultés, maintenir la solidarité et l'unifité de l'ASEAN, répondre efficacement aux défis émergents, renforcer le rôle central, la position et la voix internationale de l'ASEAN. -VNA