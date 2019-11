Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha (à gauche) remet le marteau de la présidence de l'ASEAN 2020 à son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La Thaïlande, président de l’ASEAN en 2019, a transféré la présidence de l’ASEAN 2020 au Vietnam lors d’une cérémonie tenue le 4 novembre à l’issue du 35e Sommet de l’ASEAN et des conférences connexes en Thaïlande.

Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Nguyen Quoc Dung, le 35e Sommet de l’ASEAN a reconnu la coopération active au sein de l’ASEAN sur tous les trois piliers autour du thème "Faire progresser le partenariat pour le développement durable".

En plus, à travers le 35e sommet de l’ASEAN et des conférences connexes, la relation de coopération entre l’ASEAN et ses partenaires a été renforcée substantiellement. A l’issue de ce sommet et des conférences connexes, 16 documents intra-bloc et 15 documents avec les partenaires de l’ASEAN ont été adoptés, sans compter 16 autres de coopération sectorielle.

Selon Nguyen Quoc Dung, depuis des années, la Mer Orientale constitue toujours un thème attirant l’intérêt des délégués lors des conférences de l’ASEAN. Lors du 35e Sommet de l’ASEAN, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la délégation vietnamienne ont affirmé clairement la position conséquente du Vietnam : persister dans la protection de l'indépendance nationale, la souveraineté et l'intégrité territoriale sur l’esprit de respecter le droit international ; garantir la paix, la stabilité dans la région, la liberté de la navigation maritime et du survol en Mer Orientale. Le Vietnam a demandé aux pays de soutenir le règlement des différends par des moyens pacifiques, de respecter sérieusement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de s’efforcer de parvenir à un Code de conduite en Mer Orientale (COC), de respecter le droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982…

Le vice-ministre des AE Nguyen Quoc Dung a souligné que la délégation du Vietnam avait activement pris part au sommet et aux conférences connexes et a inséré des priorités du Vietnam dans les orientations de 2020 où le Vietnam assumera la présidence de l’ASEAN. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a avancé des propositions con