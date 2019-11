Photo: VNA



Singapour (VNA) - Le journal singapourien Lianhe Zaobao a publié mardi un article sur l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) du Vietnam. Selon cet article, le Vietnam est l'une des économies ouvertes à croissance rapide en Asie.

Selon les chiffres du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, le Vietnam a attiré 3,18 milliards de dollars d'IDE depuis janvier à novembre, soit une hausse de 3,1% en glissement annuel. La République de Corée est le plus grand investisseur étranger au Vietnam, avant le Japon et Singapour.

A ce jour, le Vietnam a signé 12 accords de libre-échange avec des partenaires dans le monde, dont l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP). Fin juin dernier, le Vietnam et l'Union européenne (UE) sont parvenus à la signature d'un accord de libre-échange et d’un accord de protection des investissements. -VNA