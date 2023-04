La baie d'Ha Long. Photo: VNA Sydney (VNA) - Selon le Bureau australien des statistiques (ABS), le Vietnam fait partie des 10 destinations préférées des touristes australiens.

Cette information a été donnée lors d’une conférence sur la promotion du commerce et du tourisme du Vietnam en Australie qui a été organisée le 19 avril à Sydney par la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, le groupe Thien Minh et Vinpearl. Elle a attiré un grand nombre d'entreprises et d'agences de voyages venues de différentes localités australiennes.

Lors de l’événement, le consul général du Vietnam en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et en Australie-Méridionale Nguyen Dang Thang a déclaré que juste après la réouverture du Vietnam et de l'Australie il y a un an, le nombre de touristes voyageant dans les deux pays n'a cessé d'augmenter.

Selon l'Office général des statistiques, le Vietnam a accueilli 3,66 millions de touristes étrangers en 2022 et près de 3 millions au premier trimestre de cette année, dont 85% sont arrivés par voie aérienne.

Le consul général du Vietnam en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et en Australie-Méridionale Nguyen Dang Thang. Photo: VNA Nguyen Huu Tung, représentant en chef de Vietnam Airlines en Australie, a déclaré que le transporteur aérien national exploitait 16 vols entre le Vietnam et l'Australie chaque semaine. En particulier, la ligne Hanoï-Melbourne sera officiellement lancée à partir du 15 juin avec deux vols hebdomadaires, ce qui permettra aux visiteurs australiens d'explorer plus facilement les destinations touristiques du Nord du Vietnam et de transiter vers d'autres pays tels que l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la République de Corée et le Japon.

Les participants à l'événement ont convenu que le Vietnam avait un grand potentiel touristique et étaient un bon choix pour les touristes australiens

De nombreuses agences de voyages australiennes ont déclaré que les touristes australiens s'intéressaient de plus en plus au Vietnam et avaient tendance à choisir le Vietnam pour leurs futures vacances.

Mme Yvonne Chapple de l’agence de voyage Flight Center a déclaré que son entreprise avait reçu de nombreuses demandes pour des informations sur le tourisme vietnamien, en particulier sur les destinations du Nord.



Selon elle, bien que la Thaïlande et l'île touristique de Bali en Indonésie aient reçu les plus grosses réservations, le Vietnam figure toujours parmi les cinq destinations asiatiques les plus populaires choisies par les visiteurs australiens.-VNA