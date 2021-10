Photo d'illustration : vnexpress.net



Hanoï (VNA) – Selon Mohan Naidu, directeur général de FPT UK, le Vietnam est en train de devenir rapidement une plaque tournante de l'expertise technologique. Il a déclaré : « L'avenir numérique du Vietnam ne fait que commencer – et il s'annonce très prometteur ».



Dans un article publié sur le site intelligentcio.com le 12 octobre, Mohan Naidu a indiqué que les dirigeants d'entreprise examinent tous les modèles d'entreprise et de talent pour obtenir ce dont ils ont besoin, en particulier en ce qui concerne les technologies émergentes. Le Vietnam « est sorti plus fort de l'économie pandémique en raison de son ambition, de sa vision et de sa volonté de pivoter rapidement ».



Selon l’article, le Vietnam a fait des progrès rapides au cours des dernières décennies pour adopter les technologies émergentes et former une main-d'œuvre intelligente, compétente et prête pour l'avenir.



L'externalisation de logiciels est sur le point d'exploser au Vietnam alors que sa position grandit en tant que destination de développement informatique. Ces dernières années, les industries informatiques du Vietnam ont progressé dans la chaîne de valeur et offrent davantage de travail à valeur ajoutée.



Le Vietnam figure parmi les cinq destinations les plus attrayantes pour l'externalisation informatique (selon AT Kearney, 2019) tandis que Gartner considère le Vietnam comme le site d'externalisation offshore émergent de niveau 1 dans la région Asie-Pacifique. Le Vietnam se classe également au 9e rang du Top 10 des nations numériques (selon Tholons).



Le défi auquel le Vietnam est confronté est la nécessité de développer la main-d'œuvre numérique de 190.000 ingénieurs informatiques supplémentaires d'ici la fin de 2021.



Le Vietnam continue de promouvoir la réforme des entreprises et de cultiver des talents à l'aise avec le numérique ; il est en passe de devenir une étoile montante sur le marché mondial des services. Le pays regorge de jeunes gens talentueux et d'une culture qui favorise l'innovation, et il devient rapidement une plaque tournante de l'expertise technologique, a conclu l’article.-VNA