Hanoï (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Arabie saoudite, Dang Xuan Dung, a souligné les contributions du Vietnam à l’intensification des relations entre l’ASEAN et le Conseil de coopération du Golfe (CCG).En tant que membre clé de l'ASEAN, le Vietnam promeut toujours l'esprit d'initiative, de positivité et de responsabilité, contribuant ainsi efficacement au renforcement des relations entre l'ASEAN et le CCG, a déclaré Dang Xuan Dung, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Selon lui, le sommet ASEAN-CCG en Arabie Saoudite sera un événement important, marquant une nouvelle étape de développement dans les relations entre les deux parties, démontrant la détermination commune de l'ASEAN et des États membres du CCG à renforcer la coopération et le développement pour la paix, la stabilité et la prospérité dans les deux régions et le monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang, participera au sommet ASEAN-CCG, apportant la volonté du Vietnam de contribuer à son succès.Le Premier ministre Pham Minh Chinh se joindra aux hauts dirigeants de l'ASEAN et du CCG pour partager des initiatives et des mesures majeures visant à stimuler le potentiel, à promouvoir les relations entre les deux régions et à approfondir la coopération de l'ASEAN en général et du Vietnam en particulier avec l'ensemble du bloc et avec chaque membre du CCG dans des domaines d'intérêt commun tels que le commerce, l’investissement, l'énergie, la sécurité alimentaire, la lutte contre le terrorisme, la connectivité, le tourisme, la promotion et la protection des droits des travailleurs et des migrants, les échanges entre les peuples, créant ainsi une nouvelle vitalité pour les relations ASEAN -CCG, a noté le diplomate.En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et l’Arabie saoudite, l’ambassadeur Dang Xuan Dung a affirmé que la coopération bilatérale avait permis de réaliser de remarquables résultats et qu’elle ferait des progrès encore plus importants dans l’avenir.Sur le plan politique, le Vietnam et l'Arabie saoudite entretiennent de bons mécanismes d'échange de délégations et de contacts de haut niveau. La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Arabie saoudite et sa participation au sommet ASEAN-CCG constituent une opportunité importante pour les deux parties de renforcer la confiance politique ainsi que d'approfondir la coopération multiforme.Dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements, l'Arabie saoudite est le principal partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient. En 2022, le commerce bilatéral a atteint plus de 2,7 milliards de dollars, en hausse de 32,4% en glissement annuel. Cela montre que le commerce est un domaine potentiel que les deux pays doivent exploiter, notamment l’exportation de produits et d'aliments aux normes islamiques Halal. Récemment, un certain nombre de grandes entreprises saoudiennes ont investi au Vietnam dans les domaines de l'immobilier, de l'énergie et de l'acier, créant ainsi des points lumineux dans la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays.