Hanoï, 19 mars (VNA) - Le Vietnam a gagné quatre places pour se classer 79e dans le World Happiness Report (Rapport mondial sur le bonheur) 2021, parrainé par les Nations Unies, publié le 19 mars.

Le pays surpasse même la Chine qui se classe 84e, et d'autres nations d'Asie du Sud-Est comme la Malaisie (81e) et le Myanmar (126e) dans le rapport.



La Finlande continue d'être le pays le plus heureux du monde selon les données d'enquête tirées du Gallup World Poll. C'est la quatrième année consécutive que la Finlande occupe la première place du rapport.



Les cinq premiers pays du classement du bonheur sont dominés par les nations européennes, comprenant la Finlande, le Danemark, la Suède, l'Islande et les Pays-Bas. La Nouvelle-Zélande est le seul pays hors d'Europe à figurer dans le top dix, se classant neuvième.



Le Lesotho, le Botswana, le Rwanda, le Zimbabwe et l'Afghanistan sont en bas de liste.



Le Rapport sur le bonheur dans le monde 2021 se concentre sur les effets du COVID-19 et sur la façon dont les gens du monde entier s'en sont tirés.



Jeffrey Sachs - co-auteur du rapport - a déclaré: «Nous devons de toute urgence apprendre du COVID-19. La pandémie nous rappelle nos menaces environnementales mondiales, le besoin urgent de coopérer et les difficultés à parvenir à une coopération dans chaque pays et dans le monde. Le Rapport sur le bonheur dans le monde 2021 nous rappelle que nous devons viser le bien-être plutôt que la simple richesse, qui sera en effet éphémère si nous ne faisons pas un bien meilleur travail pour relever les défis du développement durable.»

Le World Happiness Report du Réseau des solutions pour le développement durable (SDSN) est un programme mondial lancé par les Nations unies en 2012.

Ce classement se base sur six facteurs importants que sont le PIB par habitant, la liberté, l'espérance de vie, le soutien social, la générosité et les niveaux de corruption.- VNA