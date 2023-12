Cérémonie de remise des décisions du président de la République à quatre officiers. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 10 décembre, à Hanoï, le ministère de la Défense a organisé une cérémonie pour remettre à quatre officiers les décisions du président de la République concernant leur participation à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) et à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA).



La cérémonie a été présidée par le général de corps d’armée Phung Si Tan, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, chef adjoint du Comité directeur du ministère de la Défense sur la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.



Selon les décisions du président de la République, les femmes militaires Do Thi Hieu et Nguyen Phuong Linh iront participer à la MINUSCA, la femme militaire Vu Thi Huong Thuy ira participer à la MINUSS et l’officier Le Khuong Duy ira participer à la FISNUA, pour remplacer quatre autres Vietnamiens à différents postes.



À ce jour, le Vietnam a envoyé 789 officiers et cadres pour participer aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud, en République centrafricaine et à Abiyé, ainsi qu’à des missions au siège des Nations Unies. Selon les évaluations des missions et agences des Nations Unies, les officiers vietnamiens ont déployé beaucoup d'efforts pour accomplir leurs tâches, faisant preuve de professionnalisme et de créativité, laissant une très bonne impression.-VNA