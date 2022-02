La centrale éolienne Trung Nam dans la province septentrionale de Bac Ninh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le gouvernement a chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce de se coordonner avec le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et d’autres ministères et secteurs concernés pour faire des études sur la création d’un centre pour les énergies renouvelables.

La création de ce centre a montré la volonté du Vietnam de matérialiser ses engagements lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).

Ce centre se concentrera à la formation des ressources humaines, le transfert de technologies et le partage d'expériences en matière juridique et de gouvernance nationale dans le domaine des énergies renouvelables.

Le gouvernement a également chargé le ministère de la Justice de se coordonner avec le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et d’autres ministères et secteurs concernés pour édifier un projet d'assistance technique, demandant au Royaume-Uni et à d’autres partenaires de développement à aider le Vietnam à internaliser les engagements internationaux sur le changement climatique, y compris ceux de la COP26.

Le ministère de l'Information et de la Communication est chargé d’édifier des projets de communication, y compris la création des portails d’information sur la croissance verte, la transformation énergétique, la transformation numérique et le changement climatique. -VNA