Hanoi (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a chargé l’Administration des mers et des îles du Vietnam (VASI) de travailler à la création d’un groupe de partenariat sur l’économie de la mer bleue afin de mettre en œuvre une stratégie de développement durable pour l’économie maritime du Vietnam jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Les ressources maritimes du Vietnam sont immenses et très diversifiées, et profitent à de nombreux secteurs comme exploitation pétrolière, tourisme, navigation marchande et aquaculture. Photo: VNA

La directrice générale adjointe de la VASI, Pham Thu Hang, a déclaré que l’économie de la mer bleue s’est développée rapidement ces dernières années, mais que la durabilité des écosystèmes marins est menacée sans une gestion et une coopération efficaces entre les partenaires.Elle a souligné la nécessité de promouvoir davantage la coopération entre les parties prenantes afin d’améliorer l’efficacité de la gestion du développement de l’économie de la mer bleue au Vietnam.Le gouvernement vietnamien et les partenaires concernés ont soutenu la mise en place d’un partenariat sous la forme d’un cadre ouvert et flexible, sans engagements juridiques.Ce cadre de partenariat fonctionnera comme un modèle de coopération et de coordination entre les parties prenantes pour participer et contribuer efficacement au développement de l’économie marine au Vietnam, a-t-elle indiqué.Il contribuera également à l’élaboration, à la révision et à la mise en œuvre de la législation sur l’économie de la mer bleue par le biais de dialogues politiques et de réunions de haut niveau, tout en mobilisant des ressources techniques et financières auprès des bailleurs de fonds, des instituts, des agences de recherche et de la communauté des entreprises, a-t-elle ajouté. – VNA