Le président de l'État Nguyen Xuan Phuc a assisté à l'attribution d'accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et le groupe Sembcorp. Photo : VNA

Singapour (VNA) - Lors de sa visite d'État à Singapour, le président Nguyen Xuan Phuc a eu dans la matinée du 25 février (heure locale) des séances de travail avec les dirigeants de certaines sociétés singapouriennes de premier plan dans les domaines de l'énergie, du développement urbain, de l’immobilier, des infrastructures de parcs industriels...

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et M. Lim Ming Yan, président de la Singapore Business Federation. Photo : VNA

Le président de l'État a rencontré des dirigeants du groupe Sembcorp Industries de Singapour, qui a déployé 10 projets de parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) dans 7 localités du Vietnam, avec un investissement total de 15,4 milliards de dollars.

Le président Nguyen Xuan Phuc a souhaité que Sembcorp étende le modèle de VSIP dans d'autres localités du Vietnam, renforce ses investissements dans les domaines scientifique et technologique et dans l'innovation au Vietnam. De leur côté, les dirigeants de Sembcorp ont déclaré que le groupe accompagnerait le Vietnam, notamment dans les énergies renouvelables, le développement de parcs industriels verts et durables.

Le président Nguyen Xuan Phuc rencontre Mme Nina Yang, directrice générale de Surbana Jurong City Global et M. Lee Cheong Min, président de CMIA Capital Partners. Photo : VNA

Lors de la rencontre avec Loh Chin Hua, PDG du groupe Kappel opérant actuellement plus de 20 projets au Vietnam avec un capital social total de plus de 3 milliards de dollars, le président vietnamien a proposé que ce groupe investisse au Vietnam dans les énergies renouvelables, les énergies propres, les infrastructures et la ville intelligente. En accord avec la suggestion du président vietnamien, le PDG du groupe Kappel a informé que le groupe mettait en œuvre un certain nombre de projets immobiliers au Vietnam et visait à s'orienter vers la ville intelligente et écologique.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et M. Loh Chin Hua, directeur général du groupe Keppel. Photo : VNA

Toujours dans la matinée du 25 février, le président Nguyen Xuan Phuc a rencontré Mme Nina Yang, PDG du groupe Surbana Jurong City Global et Lee Cheong Min, président du Fonds d’investissement CMIA Capital Partners. Ces deux sociétés coopèrent pour l’investissement dans un projet polyvalent de 1.000 hectares à Ho Chi Minh Ville, d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, pour construire une zone éco-urbaine et agroalimentaire de haute technologie de 100.000 habitants d’ici 10 ans.

Rencontrant le président de la Fédération des entreprises de Singapour (Singapore Business Federation-SBF), Lim Ming Yan, Nguyen Xuan Phuc a salué la Fédération pour avoir connecté les entreprises des deux pays ces dernières années, contribuant à l'augmentation du commerce bilatéral à 8,5 milliards de dollars et du capital d'investissement de Singapour au Vietnam à 66 milliards de dollars l’an dernier.

Enfin, le président vietnamien a suggéré que la Fédération des entreprises de Singapour continue d'être un pont pour encourager les entreprises singapouriennes à investir au Vietnam, contribuant à approfondir les relations bilatérales. - VNA